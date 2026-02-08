Маркевич відреагував на мовний скандал у Карпатах

Мирон Маркевич. Фото: ФК "Карпати"

У львівських "Карпатах" виник мовний скандал. Капітан команди Денис Мірошниченко перед контрольним матчем проти шведського ГАІС звернувся до партнерів із мотиваційною промовою російською мовою.

Ситуацію прокоментував колишній головний тренер клубу Мирон Маркевич у коментарі "Українському футболу".

За свій мотиваційний спіч Мірошниченка вже позбавили статусу капітана.

Маркевич упевнений, що за нього таке було б неможливим

Маркевич назвав ситуацію дивною та наголосив, що Мірошниченко добре володіє українською мовою.

На його думку, саме це робить інцидент особливо чутливим з огляду на війну та загальний суспільний контекст. Колишній наставник "левів" вважає рішення клубу логічним, адже мовне питання нині є надзвичайно болючим, а футболіст представляє команду зі Львова.

Окремо Маркевич зазначив, що за його тренерської каденції подібна ситуація була б неможливою, і він сумнівається, що гравець дозволив би собі таку поведінку.

"При мені він би собі такого не дозволив, сумніваюсь, що говорив би російською", — сказав Маркевич.

Говорячи про можливу кандидатуру нового капітана, екстренер згадав Амбросія Чачуа, якого вважає сильним лідером у роздягальні, а також Бабогла — одного з найдосвідченіших гравців команди. За словами Маркевича, обидва своєю грою та ставленням до справи заслуговують носити капітанську пов’язку.

