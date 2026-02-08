Маркевич отреагировал на языковой скандал в Карпатах

Маркевич почти словами Трампа прокомментировал языковой скандал в Карпатах
Во львовских "Карпатах" возник языковой скандал. Капитан команды Денис Мирошниченко перед контрольным матчем против шведского ГАИС обратился к партнерам с мотивационной речью на русском языке.
Ситуацию прокомментировал бывший главный тренер клуба Мирон Маркевич в комментарии "Украинскому футболу".
За свой мотивационный спич Мирошниченко уже лишили статуса капитана.
Маркевич уверен, что при нем такое было бы невозможным
Маркевич назвал ситуацию странной и отметил, что Мирошниченко хорошо владеет украинским языком.
По его мнению, именно это делает инцидент особенно чувствительным, учитывая войну и общий общественный контекст. Бывший наставник "львов" считает решение клуба логичным, ведь языковой вопрос сейчас является чрезвычайно болезненным, а футболист представляет команду из Львова.
Отдельно Маркевич отметил, что при его тренерской каденции подобная ситуация была бы невозможной, и он сомневается, что игрок позволил бы себе такое поведение.
"При мне он бы себе такого не позволил, сомневаюсь, что говорил бы на русском", — сказал Маркевич.
Говоря о возможной кандидатуре нового капитана, экс-тренер вспомнил Амбросия Чачуа, которого считает сильным лидером в раздевалке, а также Бабогла — одного из самых опытных игроков команды. По словам Маркевича, оба своей игрой и отношением к делу заслуживают носить капитанскую повязку.
