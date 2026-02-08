Видео
Україна
Видео
Видео

Главная Спорт Маркевич почти словами Трампа прокомментировал языковой скандал в Карпатах

Маркевич почти словами Трампа прокомментировал языковой скандал в Карпатах

Ua ru
Дата публикации 8 февраля 2026 20:31
Маркевич отреагировал на языковой скандал в Карпатах
Мирон Маркевич. Фото: ФК "Карпаты"

Во львовских "Карпатах" возник языковой скандал. Капитан команды Денис Мирошниченко перед контрольным матчем против шведского ГАИС обратился к партнерам с мотивационной речью на русском языке.

Ситуацию прокомментировал бывший главный тренер клуба Мирон Маркевич в комментарии "Украинскому футболу".

Читайте также:

За свой мотивационный спич Мирошниченко уже лишили статуса капитана.

Маркевич уверен, что при нем такое было бы невозможным

Маркевич назвал ситуацию странной и отметил, что Мирошниченко хорошо владеет украинским языком.

По его мнению, именно это делает инцидент особенно чувствительным, учитывая войну и общий общественный контекст. Бывший наставник "львов" считает решение клуба логичным, ведь языковой вопрос сейчас является чрезвычайно болезненным, а футболист представляет команду из Львова.

Отдельно Маркевич отметил, что при его тренерской каденции подобная ситуация была бы невозможной, и он сомневается, что игрок позволил бы себе такое поведение.

"При мне он бы себе такого не позволил, сомневаюсь, что говорил бы на русском", — сказал Маркевич.

Говоря о возможной кандидатуре нового капитана, экс-тренер вспомнил Амбросия Чачуа, которого считает сильным лидером в раздевалке, а также Бабогла — одного из самых опытных игроков команды. По словам Маркевича, оба своей игрой и отношением к делу заслуживают носить капитанскую повязку.

Напомним, воспитанник "Динамо" Киев удивил жену каникулами в Венгрию.

Чемпион мира по боксу в хевивейте Александр Усик поддержал Криштиану Роналду.

Карпаты футбол языковой скандал УПЛ Мирон Маркевич
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
