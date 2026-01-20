Маркевич розповів, чого чекати від Карпат за Фернандеса

Мирон Маркевич під час роботи в "Карпатах". Фото: пресслужба клубу

Колишній головний тренер "Карпат" Мирон Маркевич прокоментував зміну наставника у львівському клубі та обережно оцінив перспективи команди після призначення нового фахівця.

На його думку, робити поспішні висновки зараз передчасно, а ключовим фактором стане час, повідомляє "Український футбол".

Мирон Маркевич вважає, що прихід Франа Фернандеса не можна оцінювати ні позитивно, ні негативно до завершення поточного відрізка сезону. Експерт підкреслює: саме результати в офіційних матчах покажуть, чи вдалося іспанцеві додати команді якості та стабільності.

Тренер Мирон Маркевич. Фото: Трибуна

Окремо Маркевич звернув увагу на кадрові зміни в складі. За його оцінкою, трансфери гравців із "Руху" вже можна розглядати як посилення, однак остаточне розуміння ефективності цих кроків прийде тільки після серії матчів та адаптації новачків. Першим серйозним тестом для оновлених "Карпат" стане гра проти "гірників".

Чому матч із "Шахтарем" стане показником

Водночас Маркевич дав зрозуміти, що не схильний ідеалізувати поточні зміни й очікує конкретних відповідей на полі.

"Потрібно дати тренеру час та подивитися, що вийде до кінця чемпіонату. Якщо команда при ньому додасть — значить, рішення було правильним. Якщо ні, значить, ні. А який футбол гратимуть "Карпати", стане зрозуміло вже в найближчих турах", — пояснив Маркевич.

