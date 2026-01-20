Довбик вибув до літа та залишив збірну України без лідера

Артем Довбик у збірній України. Фото: скріншот YouTube

Нападник "Роми" та збірної України Артем Довбик переніс операцію на нозі й вибув на тривалий термін. Через відновлення український форвард не зможе допомогти національній команді у вирішальних матчах кваліфікації чемпіонату світу-2026.

Це вже не перша травма Довбика в нинішньому сезоні, повідомляє Tutto Mercato.

Реклама

Читайте також:

Артем Довбик отримав пошкодження в матчі 19-го туру Серії А проти "Лечче". Українець вийшов на заміну в другому таймі, встиг відзначитися забитим м'ячем, але вже через кілька хвилин був змушений покинути поле через біль у нозі. Після гри футболіст пройшов додаткове обстеження.

Артем Довбик після операції. Фото: instagram.com/tema_dovbyk/

Невдалий сезон для Довбика

За підсумками медичних тестів у форварда діагностували пошкодження м'язів лівого стегна, після чого було ухвалено рішення про хірургічне втручання. Операція відбулася в понеділок, 19 січня, про що сам гравець повідомив у соціальних мережах, наголосивши, що зосереджений на відновленні та поверненні в стрій.

За оцінками спортивних лікарів, реабілітація нападника може зайняти від чотирьох до п'яти місяців. Таким чином, Довбик пропустить березневі матчі збірної України в плей-офф відбору до ЧС-2026, включно з поєдинком проти Швеції. У поточному сезоні форвард провів за "Рому" 17 матчів, забивши три голи та віддавши дві результативні передачі.

Нагадаємо, дружина Олександра Зінченка оцінила невдалий етап захисника в "Ноттінгем Форест".

У тренерському штабі "Динамо" з'явився новий фахівець — хто він та чим займається.