Шахтар може безкоштовно втратити гравця збірної України

Донецький "Шахтар" не планує розлучатися із захисником Юхимом Коноплею до завершення терміну його контракту. Футболіст хоче змінити обставини та підписати контракт з іншим клубом.

У клубі ухвалили рішення зберегти гравця у складі, попри інтерес з боку закордонних команд і невизначеність навколо майбутнього футболіста, повідомив журналіст Ігор Бурбас.

Переговори про продовження угоди з Юхимом Коноплею фактично припинені з ініціативи самого гравця. Водночас у "Шахтарі" розраховують на захисника у спортивному плані та внесли його до планів на підготовчі збори, де його розглядають як повноцінну бойову одиницю.

Що чекає на Коноплю в майбутньому

Навіть у разі надходження офіційних пропозицій з Європи донецький клуб не має наміру розглядати варіанти трансферу. У різний час інтерес до Коноплі приписували "Вердеру", "Евертону" та "Аяксу", проте позиція "гірників" залишається жорсткою: гравець потрібен команді тут і зараз.

Чинний контракт 26-річного захисника з "Шахтарем" розрахований до кінця вересня поточного року. У нинішньому сезоні Конопля провів 19 матчів, у яких відзначився двома забитими м'ячами та чотирма результативними передачами, залишаючись одним із найстабільніших виконавців на своїй позиції.

