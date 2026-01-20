Відео
Головна Спорт Шахтар поставив крапку в історії з Коноплею — що відомо

Шахтар поставив крапку в історії з Коноплею — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 20 січня 2026 09:20
Шахтар може безкоштовно втратити гравця збірної України
Юхим Конопля святкує гол. Фото: УНІАН

Донецький "Шахтар" не планує розлучатися із захисником Юхимом Коноплею до завершення терміну його контракту. Футболіст хоче змінити обставини та підписати контракт з іншим клубом.

У клубі ухвалили рішення зберегти гравця у складі, попри інтерес з боку закордонних команд і невизначеність навколо майбутнього футболіста, повідомив журналіст Ігор Бурбас.

Переговори про продовження угоди з Юхимом Коноплею фактично припинені з ініціативи самого гравця. Водночас у "Шахтарі" розраховують на захисника у спортивному плані та внесли його до планів на підготовчі збори, де його розглядають як повноцінну бойову одиницю.

Ефим Конопля
Юхим Конопля (праворуч) у збірній України. Фото: УНІАН

Що чекає на Коноплю в майбутньому

Навіть у разі надходження офіційних пропозицій з Європи донецький клуб не має наміру розглядати варіанти трансферу. У різний час інтерес до Коноплі приписували "Вердеру", "Евертону" та "Аяксу", проте позиція "гірників" залишається жорсткою: гравець потрібен команді тут і зараз.

Чинний контракт 26-річного захисника з "Шахтарем" розрахований до кінця вересня поточного року. У нинішньому сезоні Конопля провів 19 матчів, у яких відзначився двома забитими м'ячами та чотирма результативними передачами, залишаючись одним із найстабільніших виконавців на своїй позиції.

Нагадаємо, лідер збірної України обрав несподіваний закордонний варіант для продовження кар'єри.

Відома журналістка Влада Седан підбила підсумок кар'єрі Олександра Зінченка в англійському "Ноттінгем Форест".

Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
