Главная Спорт Шахтер поставил точку в истории с Коноплей — что известно

Ua ru
Дата публикации 20 января 2026 09:20
Шахтер может бесплатно потерять игрока сборной Украины
Ефим Конопля празднует гол. Фото: УНИАН

Донецкий "Шахтер" не планирует расставаться с защитником Ефимом Коноплей до завершения срока его контракта. Футболист хочет сменить обстановку и подписать контракт с другим клубом. 

В клубе приняли решение сохранить игрока в составе, несмотря на интерес со стороны зарубежных команд и неопределенность вокруг будущего футболиста, сообщил журналист Игорь Бурбас.

Переговоры о продлении соглашения с Ефимом Коноплей фактически прекращены по инициативе самого игрока. При этом в "Шахтере" рассчитывают на защитника в спортивном плане и включили его в планы на подготовительные сборы, где он рассматривается как полноценная боевая единица. 

Ефим Конопля
Ефим Конопля (справа) в сборной Украины. Фото: УНИАН

Что ждет Коноплю в будущем

Даже в случае поступления официальных предложений из Европы донецкий клуб не намерен рассматривать варианты трансфера. В разное время интерес к Конопле приписывали "Вердеру", "Эвертону" и "Аяксу", однако позиция "горняков" остается жесткой: игрок нужен команде здесь и сейчас.

Действующий контракт 26-летнего защитника с "Шахтером" рассчитан до конца сентября текущего года. В нынешнем сезоне Конопля провел 19 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами, оставаясь одним из самых стабильных исполнителей на своей позиции. 

Напомним, лидер сборной Украины выбрал неожиданный зарубежный вариант для продолжения карьеры. 

Известная журналистка Влада Седан подвела итог карьере Александра Зинченко в английском "Ноттингем Форест". 

спорт футбол ФК Шахтер Футбол трансферы Ефим Конопля
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
