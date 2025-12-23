Кварцяный назвал условие успеха Шахтера в Европе

Кварцяный объяснил, что ждет Шахтер в Лиге Конференций
Известный украинский тренер Виталий Кварцяный оценил перспективы "Шахтера" в Лиге конференций и выделил ключевые факторы, которые могут повлиять на результат команды на еврокубковой дистанции.
Текущий уровень соперников донецкой команде не выглядит непреодолимым барьером для украинского клуба, объяснил Кварцяный в интервью изданию BLIK.
Виталий Кварцяный отметил, что в числе потенциально опасных оппонентов можно назвать "Фиорентину", "Кристал Пэлас" и "Страсбур", однако их игра не производит впечатления безусловных фаворитов турнира. При грамотной подготовке и точечном усилении "горняки" способны навязать борьбу любому сопернику.
Почему у "Шахтера" действительно есть шанс
"Я видел матч с участием "Кристал Пэлас", и команда выглядела очень неубедительно. Подбор футболистов вроде бы неплохой, но целостности в игре я не вижу. Если "Шахтер" качественно поработает зимой и добавит пару исполнителей, он может дойти очень далеко", — заявил Кварцяный.
По оценке тренера, атакующий стиль и стремление к конструктивному футболу могут стать решающим преимуществом украинского клуба. В таком формате "Шахтер" способен компенсировать возможные ошибки в обороне за счет активности впереди и высокой результативности.
Напомним, Юлия Левченко сомневается в том, что конкурентки смогут затмить достижения Ярославы Магучих.
Олимпийский чемпион Владимир Кличко выступил с неожиданной инициативой, которую оценят многие украинцы.
Читайте Новини.LIVE!