Главная Спорт Кварцяный объяснил, что ждет Шахтер в Лиге Конференций

Кварцяный объяснил, что ждет Шахтер в Лиге Конференций

Ua ru
Дата публикации 23 декабря 2025 20:03
Кварцяный назвал условие успеха Шахтера в Европе
Главный тренер "Шахтера" Арда Туран. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Известный украинский тренер Виталий Кварцяный оценил перспективы "Шахтера" в Лиге конференций и выделил ключевые факторы, которые могут повлиять на результат команды на еврокубковой дистанции.

Текущий уровень соперников донецкой команде не выглядит непреодолимым барьером для украинского клуба, объяснил Кварцяный в интервью изданию BLIK

Виталий Кварцяный отметил, что в числе потенциально опасных оппонентов можно назвать "Фиорентину", "Кристал Пэлас" и "Страсбур", однако их игра не производит впечатления безусловных фаворитов турнира. При грамотной подготовке и точечном усилении "горняки" способны навязать борьбу любому сопернику. 

Шахтер Донецк
Игроки "Шахтера" перед поединком. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Почему у "Шахтера" действительно есть шанс

"Я видел матч с участием "Кристал Пэлас", и команда выглядела очень неубедительно. Подбор футболистов вроде бы неплохой, но целостности в игре я не вижу. Если "Шахтер" качественно поработает зимой и добавит пару исполнителей, он может дойти очень далеко", — заявил Кварцяный.

По оценке тренера, атакующий стиль и стремление к конструктивному футболу могут стать решающим преимуществом украинского клуба. В таком формате "Шахтер" способен компенсировать возможные ошибки в обороне за счет активности впереди и высокой результативности. 

спорт футбол ФК Шахтер Лига Конференций Виталий Кварцяный Арда Туран
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
