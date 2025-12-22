Видео
Україна
Видео

Маркевич назвал фаворита в борьбе за чемпионство УПЛ

Маркевич назвал фаворита в борьбе за чемпионство УПЛ

Ua ru
Дата публикации 22 декабря 2025 14:39
Маркевич дал прогноз на победителя украинской Премьер-лиги
Мирон Маркевич (слева) на трибуне стадиона. Фото: УНИАН

Бывший тренер сборной Украины Мирон Маркевич поделился взглядом на расстановку сил в элитном дивизионе чемпионата Украины. По его оценке, борьба за медали весной будет напрямую зависеть от качества зимней подготовки и решений на трансферном рынке.

Маркевич был осторожен в прогнозах, но удивил видением ситуации в УПЛ, сообщает Meta

Читайте также:

Мирон Маркевич считает, что реальными претендентами на призовые места остаются четыре команды, которые уже сейчас находятся в верхней части таблицы. Речь идет о ЛНЗ, "Шахтере", "Полесье" и "Динамо", между которыми и развернется основная гонка. 

Шахтер Донецк
Игроки "Шахтера" празднуют гол. Фото: УНИАН

Один клуб выглядит сильнее остальных

Несмотря на плотность турнирной таблицы, специалист выделяет одну команду, у которой, по его мнению, есть стратегическое преимущество. Речь идет о "Шахтере", который благодаря глубине состава и индивидуальному классу футболистов способен выдерживать длинную дистанцию чемпионата и решать ключевые матчи. В заключение Маркевич отдельно подчеркнул, что именно "горняки" выглядят наиболее готовыми к чемпионству.

"Считаю, что фаворитом остается "Шахтер". У этой команды достаточно футболистов, которые способны сделать разницу в любой момент. Плюс у них очень сильная скамейка, что на длинной дистанции играет решающую роль", — заявил Маркевич. 

спорт футбол ФК Шахтер УПЛ Мирон Маркевич ЛНЗ
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
