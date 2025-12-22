Відео
Маркевич назвав фаворита в боротьбі за чемпіонство УПЛ

Маркевич назвав фаворита в боротьбі за чемпіонство УПЛ

Ua ru
Дата публікації: 22 грудня 2025 14:39
Маркевич дав прогноз на переможця української Прем'єр-ліги
Мирон Маркевич (ліворуч) на трибуні стадіону. Фото: УНІАН

Колишній тренер збірної України Мирон Маркевич поділився поглядом на розстановку сил в елітному дивізіоні чемпіонату України. За його оцінкою, боротьба за медалі навесні безпосередньо залежатиме від якості зимової підготовки та рішень на трансферному ринку.

Маркевич був обережний у прогнозах, але здивував баченням ситуації в УПЛ, повідомляє Meta.

Мирон Маркевич вважає, що реальними претендентами на призові місця залишаються чотири команди, які вже зараз перебувають у верхній частині таблиці. Йдеться про ЛНЗ, "Шахтар", "Полісся" та "Динамо", між якими й розгорнеться основна гонка.

Шахтер Донецк
Гравці "Шахтаря" святкують гол. Фото: УНІАН

Один клуб виглядає сильнішим за інших

Попри щільність турнірної таблиці, фахівець виділяє одну команду, у якої, на його думку, є стратегічна перевага. Йдеться про "Шахтар", який завдяки глибині складу та індивідуальному класу футболістів здатний витримувати довгу дистанцію чемпіонату та вирішувати ключові матчі. Насамкінець Маркевич окремо наголосив, що саме "гірники" мають найбільш впевнений вигляд для чемпіонства.

"Вважаю, що фаворитом залишається "Шахтар". У цієї команди достатньо футболістів, які здатні зробити різницю в будь-який момент. Плюс у них дуже сильна лава, що на довгій дистанції відіграє вирішальну роль", — заявив Маркевич.

Нагадаємо, лідер "Динамо" Андрій Ярмоленко прокоментував інтерес з боку "Актобе".

Нападник "Баварії" Гаррі Кейн встановив історичний рекорд у німецькій Бундеслізі.

Чемпіон світу з боксу Олександр Усик здивував зверненням до британця Тайсона Ф'юрі.

спорт футбол ФК Шахтар УПЛ Мирон Маркевич ЛНЗ
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
