Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиМодаЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Кварцяний пояснив, що чекає на Шахтар у Лізі Конференцій

Кварцяний пояснив, що чекає на Шахтар у Лізі Конференцій

Ua ru
Дата публікації: 23 грудня 2025 20:03
Кварцяний назвав умову успіху Шахтаря в Європі
Головний тренер "Шахтаря" Арда Туран. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Відомий український тренер Віталій Кварцяний оцінив перспективи "Шахтаря" в Лізі конференцій та виокремив ключові фактори, які можуть вплинути на результат команди на єврокубковій дистанції.

Поточний рівень суперників донецькій команді не виглядає нездоланним бар'єром для українського клубу, пояснив Кварцяний в інтерв'ю виданню BLIK.

Реклама
Читайте також:

Віталій Кварцяний зазначив, що серед потенційно небезпечних опонентів можна назвати "Фіорентину", "Кристал Пелас" та "Страсбур", проте їхня гра не справляє враження безумовних фаворитів турніру. При грамотній підготовці та точковому посиленні "гірники" здатні нав'язати боротьбу будь-якому супернику.

Шахтер Донецк
Гравці "Шахтаря" перед поєдинком. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Чому у "Шахтаря" дійсно є шанс

"Я бачив матч за участю "Кристал Пелас", і команда виглядала дуже непереконливо. Підбір футболістів начебто непоганий, але цілісності в грі я не бачу. Якщо "Шахтар" якісно попрацює взимку і додасть пару виконавців, він може дійти дуже далеко", — заявив Кварцяний.

За оцінкою тренера, атакувальний стиль і прагнення до конструктивного футболу можуть стати вирішальною перевагою українського клубу. У такому форматі "Шахтар" здатний компенсувати можливі помилки в обороні користуючись з активності попереду та високої результативності.

Нагадаємо, Юлія Левченко сумнівається в тому, що конкурентки зможуть затьмарити досягнення Ярослави Магучіх.

Олімпійський чемпіон Володимир Кличко виступив із несподіваною ініціативою, яку оцінять багато українців.

спорт футбол ФК Шахтар Ліга Конференцій Віталій Кварцяний Арда Туран
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації