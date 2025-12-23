Кварцяний назвав умову успіху Шахтаря в Європі

Головний тренер "Шахтаря" Арда Туран. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Відомий український тренер Віталій Кварцяний оцінив перспективи "Шахтаря" в Лізі конференцій та виокремив ключові фактори, які можуть вплинути на результат команди на єврокубковій дистанції.

Поточний рівень суперників донецькій команді не виглядає нездоланним бар'єром для українського клубу, пояснив Кварцяний в інтерв'ю виданню BLIK.

Віталій Кварцяний зазначив, що серед потенційно небезпечних опонентів можна назвати "Фіорентину", "Кристал Пелас" та "Страсбур", проте їхня гра не справляє враження безумовних фаворитів турніру. При грамотній підготовці та точковому посиленні "гірники" здатні нав'язати боротьбу будь-якому супернику.

Гравці "Шахтаря" перед поєдинком. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Чому у "Шахтаря" дійсно є шанс

"Я бачив матч за участю "Кристал Пелас", і команда виглядала дуже непереконливо. Підбір футболістів начебто непоганий, але цілісності в грі я не бачу. Якщо "Шахтар" якісно попрацює взимку і додасть пару виконавців, він може дійти дуже далеко", — заявив Кварцяний.

За оцінкою тренера, атакувальний стиль і прагнення до конструктивного футболу можуть стати вирішальною перевагою українського клубу. У такому форматі "Шахтар" здатний компенсувати можливі помилки в обороні користуючись з активності попереду та високої результативності.

