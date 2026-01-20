Довбик выбыл до лета и оставил сборную Украины без лидера

Артем Довбик в сборной Украины. Фото: скриншот YouTube

Нападающий "Ромы" и сборной Украины Артем Довбик перенес операцию на ноге и выбыл на длительный срок. Из-за восстановления украинский форвард не сможет помочь национальной команде в решающих матчах квалификации чемпионата мира-2026.

Это уже не первая травма Довбика в нынешнем сезоне, сообщает Tutto Mercato.

Реклама

Читайте также:

Артем Довбик получил повреждение в матче 19-го тура Серии А против "Лечче". Украинец вышел на замену во втором тайме, успел отличиться забитым мячом, но уже спустя несколько минут был вынужден покинуть поле из-за боли в ноге. После игры футболист прошел дополнительное обследование.

Артем Довбик после операции. Фото: instagram.com/tema_dovbyk/

Неудачный сезон для Довбика

По итогам медицинских тестов у форварда диагностировали повреждение мышц левого бедра, после чего было принято решение о хирургическом вмешательстве. Операция состоялась в понедельник, 19 января, о чем сам игрок сообщил в социальных сетях, подчеркнув, что сосредоточен на восстановлении и возвращении в строй.

По оценкам спортивных врачей, реабилитация нападающего может занять от четырех до пяти месяцев. Таким образом, Довбик пропустит мартовские матчи сборной Украины в плей-офф отбора к ЧМ-2026, включая поединок против Швеции. В текущем сезоне форвард провёл за "Рому" 17 матчей, забив три гола и отдав две результативные передачи.

Напомним, жена Александра Зинченко оценила неудачный этап защитника в "Ноттингем Форест".

В тренерском штабе "Динамо" появился новый специалист — кто он и чем занимается.