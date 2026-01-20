Маркевич рассказал, чего ждать от Карпат при Фернандесе

Мирон Маркевич во время работы в "Карпатах". Фото: пресс-служба клуба

Бывший главный тренер "Карпат" Мирон Маркевич прокомментировал смену наставника во львовском клубе и осторожно оценил перспективы команды после назначения нового специалиста.

По его мнению, делать скоропалительные выводы сейчас преждевременно, а ключевым фактором станет время, сообщает "Украинский футбол".

Мирон Маркевич считает, что приход Франа Фернандеса нельзя оценивать ни позитивно, ни негативно до завершения текущего отрезка сезона. Эксперт подчеркивает: именно результаты в официальных матчах покажут, удалось ли испанцу добавить команде качества и стабильности.

Тренер Мирон Маркевич. Фото: Трибуна

Отдельно Маркевич обратил внимание на кадровые изменения в составе. По его оценке, трансферы игроков из "Руха" уже можно рассматривать как усиление, однако окончательное понимание эффективности этих шагов придет только после серии матчей и адаптации новичков. Первым серьезным тестом для обновленных "Карпат" станет игра против "горняков".

Почему матч с "Шахтером" станет показателем

В то же время Маркевич дал понять, что не склонен идеализировать текущие изменения и ожидает конкретных ответов на поле.

"Нужно дать тренеру время и посмотреть, что получится до конца чемпионата. Если команда при нем добавит — значит, решение было правильным. Если нет, значит, нет. А какой футбол будут играть "Карпаты", станет понятно уже в ближайших турах", — объяснил Маркевич.

