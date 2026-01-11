Видео
Главная Спорт Карпаты заплатили Руху 24 млн — на что Козловский потратил деньги

Карпаты заплатили Руху 24 млн — на что Козловский потратил деньги

Дата публикации 11 января 2026 21:07
Стало известно, сколько Карпаты заплатили Руху за сотрудничество
Григорий Козловский. Фото: кадр из видео

В конце 2024 года львовские "Карпаты" и "Рух" объявили о сотрудничестве. "Львы" получили права на лидеров "Желто-черных" и их воспитанников.

В эфире "ТаТоТаке" сообщили, в какую сумму "Карпатам" обошлось сотрудничество.

"Рух" получил солидную сумму

Журналист Михаил Спиваковский рассказал, что сумма договоренностей между клубами составила 24 миллиона долларов.

Средства, по информации источников, были реинвестированы в строительство новой академии Григория Козловского на так называемых "полях Маркевича" в Винниках. Общая стоимость проекта составляет 30 миллионов долларов, поэтому владелец "Руха" дополнительно вложил еще 6 миллионов.

Для "Карпат" соглашение предусматривало существенные спортивные бонусы. Клуб получил фактически неограниченный доступ к футболистам "Руха" — возможность ежегодно подписывать игроков из сформированного пула. По данным Спиваковского, речь шла примерно о 12 футболистах. В то же время "Рух" сохранял право на процент от следующих трансферов этих игроков — не менее 10%.

В качестве примера журналист привел трансфер Игоря Краснопира в "Полесье" за 3 миллиона долларов, из которого "Рух" получит около 300 тысяч.

Кроме того, "Карпаты" закрепили за собой право ежегодно забирать лучших воспитанников академии "Руха". Общий срок действия соглашения рассчитан на 10 лет.

Карпаты футбол УПЛ Рух Львов Григорий Козловский
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
