Стало известно, сколько Карпаты заплатили Руху за сотрудничество

Григорий Козловский Григорий Козловский. Фото: кадр из видео

В конце 2024 года львовские "Карпаты" и "Рух" объявили о сотрудничестве. "Львы" получили права на лидеров "Желто-черных" и их воспитанников.

В эфире "ТаТоТаке" сообщили, в какую сумму "Карпатам" обошлось сотрудничество.

"Рух" получил солидную сумму

Журналист Михаил Спиваковский рассказал, что сумма договоренностей между клубами составила 24 миллиона долларов.

Средства, по информации источников, были реинвестированы в строительство новой академии Григория Козловского на так называемых "полях Маркевича" в Винниках. Общая стоимость проекта составляет 30 миллионов долларов, поэтому владелец "Руха" дополнительно вложил еще 6 миллионов.

Для "Карпат" соглашение предусматривало существенные спортивные бонусы. Клуб получил фактически неограниченный доступ к футболистам "Руха" — возможность ежегодно подписывать игроков из сформированного пула. По данным Спиваковского, речь шла примерно о 12 футболистах. В то же время "Рух" сохранял право на процент от следующих трансферов этих игроков — не менее 10%.

В качестве примера журналист привел трансфер Игоря Краснопира в "Полесье" за 3 миллиона долларов, из которого "Рух" получит около 300 тысяч.

Кроме того, "Карпаты" закрепили за собой право ежегодно забирать лучших воспитанников академии "Руха". Общий срок действия соглашения рассчитан на 10 лет.

