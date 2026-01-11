Стало відомо, скільки Карпати заплатили Руху за співпрацю

Григорій Козловський. Фото: кадр з відео

Наприкінці 2024 року львівські "Карпати" та "Рух" оголосили про співпрацю. "Леви" отримали права на лідерів "Жовто-чорних" та їх вихованців.

В ефірі "ТаТоТаке" повідомили, в яку суму "Карпатам" обійшлася співпраця.

"Рух" отримав солідну суму

Журналіст Михайло Співаковський розповів, що сума домовленостей між клубами склала 24 мільйони доларів.

Кошти, за інформацією джерел, були реінвестовані в будівництво нової академії Григорія Козловського на так званих "полях Маркевича" у Вінниках. Загальна вартість проєкту становить 30 мільйонів доларів, тож власник "Руха" додатково вклав ще 6 мільйонів.

Для "Карпат" угода передбачала суттєві спортивні бонуси. Клуб отримав фактично необмежений доступ до футболістів "Руха" — можливість щороку підписувати гравців зі сформованого пулу. За даними Співаковського, йшлося приблизно про 12 футболістів. Водночас "Рух" зберігав право на відсоток від наступних трансферів цих гравців — не менше 10%.

Як приклад журналіст навів трансфер Краснопіра до "Полісся" за 3 мільйони доларів, із якого "Рух" отримає близько 300 тисяч.

Крім того, "Карпати" закріпили за собою право щороку забирати найкращих вихованців академії "Руха". Загальний термін дії угоди розрахований на 10 років.

