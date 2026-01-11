Відео
Головна Спорт Карпати заплатили Руху 24 млн — на що Козловський витратив гроші

Карпати заплатили Руху 24 млн — на що Козловський витратив гроші

Ua ru
Дата публікації: 11 січня 2026 21:07
Стало відомо, скільки Карпати заплатили Руху за співпрацю
Григорій Козловський. Фото: кадр з відео

Наприкінці 2024 року львівські "Карпати" та "Рух" оголосили про співпрацю. "Леви" отримали права на лідерів "Жовто-чорних" та їх вихованців.

В ефірі "ТаТоТаке" повідомили, в яку суму "Карпатам" обійшлася співпраця.

Читайте також:

"Рух" отримав солідну суму

Журналіст Михайло Співаковський розповів, що сума домовленостей між клубами склала 24 мільйони доларів.

Кошти, за інформацією джерел, були реінвестовані в будівництво нової академії Григорія Козловського на так званих "полях Маркевича" у Вінниках. Загальна вартість проєкту становить 30 мільйонів доларів, тож власник "Руха" додатково вклав ще 6 мільйонів.

Для "Карпат" угода передбачала суттєві спортивні бонуси. Клуб отримав фактично необмежений доступ до футболістів "Руха" — можливість щороку підписувати гравців зі сформованого пулу. За даними Співаковського, йшлося приблизно про 12 футболістів. Водночас "Рух" зберігав право на відсоток від наступних трансферів цих гравців — не менше 10%.

Як приклад журналіст навів трансфер Краснопіра до "Полісся" за 3 мільйони доларів, із якого "Рух" отримає близько 300 тисяч.

Крім того, "Карпати" закріпили за собою право щороку забирати найкращих вихованців академії "Руха". Загальний термін дії угоди розрахований на 10 років.

Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
