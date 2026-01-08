Карпати призначили іспанця Франсіско Фернандеса головним тренером

Франсіско Фернандес. Фото: ФК "Карпати"

Львівські "Карпати" після першої половини сезону оголосили про розставання з головним тренером Владиславом Лупашком. Нового наставника клуб шукав серед іспанських фахівців.

Новим головним тренером "Карпат" став Франсіско Фернандес, повідомила пресслужба львівського клубу.

Реклама

Читайте також:

Франсіско Фернандес. Фото: instagram.com/fran_fernandez_80

Новий тренер львівських "Карпат"

Іспанський фахівець уперше спробує себе в українському футболі. Раніше 45-річний тренер працював виключно в Іспанії.

Франсіско Фернандес народився в Альмерії. У різні роки він тренував "Полідепортіво", "Адрі" та "Еспаньйол дель Алькуян". У 2012 році фахівець увійшов до структури "Альмерії", де очолював юнацьку команду, "Альмерію Б", а згодом працював виконувачем обов’язків і головним тренером першої команди.

У 2019 році Фернандес очолив "Алькоркон". Пізніше він працював головним тренером "Тенеріфе", а наприкінці 2021 року вдруге повернувся до "Алькоркона". Минулого сезону іспанець тренував "Мурсію".

Асистентом Фернандеса в "Карпатах" стане 47-річний Вісенте Фустер Руіс, який раніше працював разом із ним в "Алькорконі" та "Мурсії".

Також до тренерського штабу увійшли колишні помічники Лупашка — Сергій Лавриненко, Вадим Шутенко, Вадим Сапай, Богдан Шуст, Юрій Шевчук і Володимир Кравчук.

Нагадаємо, син колишнього гравця"Шахтаря" розшукується ТЦК.

Раніше чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі Олександр Усик купив собі елітне авто.