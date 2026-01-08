Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Карпати оголосили ім'я нового головного тренера — це іноземець

Карпати оголосили ім'я нового головного тренера — це іноземець

Ua ru
Дата публікації: 8 січня 2026 16:32
Карпати призначили іспанця Франсіско Фернандеса головним тренером
Франсіско Фернандес. Фото: ФК "Карпати"

Львівські "Карпати" після першої половини сезону оголосили про розставання з головним тренером Владиславом Лупашком. Нового наставника клуб шукав серед іспанських фахівців.

Новим головним тренером "Карпат" став Франсіско Фернандес, повідомила пресслужба львівського клубу.

Реклама
Читайте також:
Франсиско Фернандес
Франсіско Фернандес. Фото: instagram.com/fran_fernandez_80

Новий тренер львівських "Карпат"

Іспанський фахівець уперше спробує себе в українському футболі. Раніше 45-річний тренер працював виключно в Іспанії.

Франсіско Фернандес народився в Альмерії. У різні роки він тренував "Полідепортіво", "Адрі" та "Еспаньйол дель Алькуян". У 2012 році фахівець увійшов до структури "Альмерії", де очолював юнацьку команду, "Альмерію Б", а згодом працював виконувачем обов’язків і головним тренером першої команди.

У 2019 році Фернандес очолив "Алькоркон". Пізніше він працював головним тренером "Тенеріфе", а наприкінці 2021 року вдруге повернувся до "Алькоркона". Минулого сезону іспанець тренував "Мурсію".

Асистентом Фернандеса в "Карпатах" стане 47-річний Вісенте Фустер Руіс, який раніше працював разом із ним в "Алькорконі" та "Мурсії".

Також до тренерського штабу увійшли колишні помічники Лупашка — Сергій Лавриненко, Вадим Шутенко, Вадим Сапай, Богдан Шуст, Юрій Шевчук і Володимир Кравчук.

Нагадаємо, син колишнього гравця"Шахтаря" розшукується ТЦК.

Раніше чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі Олександр Усик купив собі елітне авто.

Карпати футбол УПЛ тренер Франсіско Фернандес
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації