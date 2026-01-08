Карпати призначили іспанця Франсіско Фернандеса головним тренером

Карпати оголосили ім'я нового головного тренера — це іноземець
Львівські "Карпати" після першої половини сезону оголосили про розставання з головним тренером Владиславом Лупашком. Нового наставника клуб шукав серед іспанських фахівців.
Новим головним тренером "Карпат" став Франсіско Фернандес, повідомила пресслужба львівського клубу.
Новий тренер львівських "Карпат"
Іспанський фахівець уперше спробує себе в українському футболі. Раніше 45-річний тренер працював виключно в Іспанії.
Франсіско Фернандес народився в Альмерії. У різні роки він тренував "Полідепортіво", "Адрі" та "Еспаньйол дель Алькуян". У 2012 році фахівець увійшов до структури "Альмерії", де очолював юнацьку команду, "Альмерію Б", а згодом працював виконувачем обов’язків і головним тренером першої команди.
У 2019 році Фернандес очолив "Алькоркон". Пізніше він працював головним тренером "Тенеріфе", а наприкінці 2021 року вдруге повернувся до "Алькоркона". Минулого сезону іспанець тренував "Мурсію".
Асистентом Фернандеса в "Карпатах" стане 47-річний Вісенте Фустер Руіс, який раніше працював разом із ним в "Алькорконі" та "Мурсії".
Також до тренерського штабу увійшли колишні помічники Лупашка — Сергій Лавриненко, Вадим Шутенко, Вадим Сапай, Богдан Шуст, Юрій Шевчук і Володимир Кравчук.
