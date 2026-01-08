Видео
Главная Спорт Карпаты объявили имя нового главного тренера — это иностранец

Карпаты объявили имя нового главного тренера — это иностранец

Ua ru
Дата публикации 8 января 2026 16:32
Карпаты назначили испанца Франсиско Фернандеса главным тренером
Франсиско Фернандес. Фото: ФК "Карпаты"

Львовские "Карпаты" после первой половины сезона объявили о расставании с главным тренером Владиславом Лупашко. Нового наставника клуб искал среди испанских специалистов.

Новым главным тренером "Карпат" стал Франсиско Фернандес, сообщила пресс-служба львовского клуба.

Франсиско Фернандес
Франсиско Фернандес. Фото: instagram.com/fran_fernandez_80

Новый тренер львовских "Карпат"

Испанский специалист впервые попробует себя в украинском футболе. Ранее 45-летний тренер работал исключительно в Испании.

Франсиско Фернандес родился в Альмерии. В разные годы он тренировал "Полидепортиво", "Адри" и "Эспаньол дель Алькуян". В 2012 году специалист вошел в структуру "Альмерии", где возглавлял юношескую команду, "Альмерию Б", а затем работал исполняющим обязанности и главным тренером первой команды.

В 2019 году Фернандес возглавил "Алькоркон". Позже он работал главным тренером "Тенерифе", а в конце 2021 года во второй раз вернулся в "Алькоркон". В прошлом сезоне испанец тренировал "Мурсию".

Ассистентом Фернандеса в "Карпатах" станет 47-летний Висенте Фустер Руис, который ранее работал вместе с ним в "Алькорконе" и "Мурсии".

Также в тренерский штаб вошли бывшие помощники Лупашко — Сергей Лавриненко, Вадим Шутенко, Вадим Сапай, Богдан Шуст, Юрий Шевчук и Владимир Кравчук.

Карпаты футбол УПЛ тренер Франсиско Фернандес
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
