Карпати виплатили Лупашку солідну компенсацію за розірвання контракту

Владислав Лупашко. Фото: "Карпати"

Львівські "Карпати" в останній день минулого року звільнили головного тренера Владислава Лупашка. При цьому фахівець та керівництво клубу розійшлися не в найкращих стосунках.

Проблема в тому, що довелося виплатити тренеру компенсацію за передчасне завершення контракту. Виплачену суму опублікував портал Sport.ua.

Лупашко отримав значну компенсацію

Наразі відомо, що попри оголошення про розірвання контракту, угода між клубом і наставником залишалася чинною ще протягом півтора року. Львівський клуб через жорстку позицію тренера та агента зобов’язався виплатити Лупашку компенсацію.

Загальна сума виплат становить близько 250 тисяч євро. У цю цифру також входять компенсації членам тренерського штабу, які працювали разом із Лупашком.

Зазначимо, що під час переходу Лупашка до "Карпат" клуб заплатив "Інгульцю" понад 200 тисяч євро.

Після 16 турів поточного сезону УПЛ "Карпати" займають 9-те місце в турнірній таблиці, маючи у своєму активі 19 очок.

