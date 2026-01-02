Відео
Головна Спорт Стала відома сума відступних, які Карпати виплатять Лупашку

Ua ru
Дата публікації: 2 січня 2026 17:07
Карпати виплатили Лупашку солідну компенсацію за розірвання контракту
Владислав Лупашко. Фото: "Карпати"

Львівські "Карпати" в останній день минулого року звільнили головного тренера Владислава Лупашка. При цьому фахівець та керівництво клубу розійшлися не в найкращих стосунках.

Проблема в тому, що довелося виплатити тренеру компенсацію за передчасне завершення контракту. Виплачену суму опублікував портал Sport.ua.

Читайте також:
Владислав Лупашко
Владислав Лупашко. Фото: "Карпати"

Лупашко отримав значну компенсацію

Наразі відомо, що попри оголошення про розірвання контракту, угода між клубом і наставником залишалася чинною ще протягом півтора року. Львівський клуб через жорстку позицію тренера та агента зобов’язався виплатити Лупашку компенсацію.

Загальна сума виплат становить близько 250 тисяч євро. У цю цифру також входять компенсації членам тренерського штабу, які працювали разом із Лупашком.

Зазначимо, що під час переходу Лупашка до "Карпат" клуб заплатив "Інгульцю" понад 200 тисяч євро.

Після 16 турів поточного сезону УПЛ "Карпати" займають 9-те місце в турнірній таблиці, маючи у своєму активі 19 очок.

Нагадаємо, раніше двоє футболістів київського "Динамо" покинули Україну.

З одеського "Чорноморця" зняли трансферний бан та готові призначити нового головного тренера.

Львів Карпати футбол УПЛ Владислав Лупашко
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
