Карпати звільнили Лупашка з посади головного тренера

Владислав Лупашко. Фото: ФК "Карпати"

Львівські "Карпати" підтвердили чутки, які більше ніж місяць розповсюджувались в ЗМІ. Владислава Лупашка все ж звільнили з посади головного тренера.

Про це пресслужба "Карпат" повідомила 31 грудня.

Гравці львівських "Карпат". Фото: "Карпати"

"Карпати" розійшлися з Лупашком

"Карпати" офіційно оголосили про припинення співпраці з головним тренером Лупашком. Зазначається, що сторони дійшли згоди щодо розірвання контракту.

Лупашко очолив львівський клуб у липні 2024 року замість Мирона Маркевича. За час його роботи "леви" провели 50 матчів у всіх турнірах. У цих поєдинках команда здобула 19 перемог, 14 разів зіграла внічию та зазнала 17 поразок.

Попри вдалі відрізки в минулому сезоні, керівництво клубу вирішило змінити вектор розвитку команди та вдатися до кадрових змін на тренерському містку після провалу в нинішньому.

Очікується, що новим головним тренером "Карпат" стане іспанський фахівець Фран Фернандес. Перемовини з ним перебувають на фінальній стадії, а офіційне оголошення може відбутися найближчим часом.

