Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Карпати оголосили про звільнення Лупашка

Карпати оголосили про звільнення Лупашка

Ua ru
Дата публікації: 31 грудня 2025 18:30
Карпати звільнили Лупашка з посади головного тренера
Владислав Лупашко. Фото: ФК "Карпати"

Львівські "Карпати" підтвердили чутки, які більше ніж місяць розповсюджувались в ЗМІ. Владислава Лупашка все ж звільнили з посади головного тренера.

Про це пресслужба "Карпат" повідомила 31 грудня.

Реклама
Читайте також:
Игроки Карпаты Львов
Гравці львівських "Карпат". Фото: "Карпати"

"Карпати" розійшлися з Лупашком

"Карпати" офіційно оголосили про припинення співпраці з головним тренером Лупашком. Зазначається, що сторони дійшли згоди щодо розірвання контракту.

Лупашко очолив львівський клуб у липні 2024 року замість Мирона Маркевича. За час його роботи "леви" провели 50 матчів у всіх турнірах. У цих поєдинках команда здобула 19 перемог, 14 разів зіграла внічию та зазнала 17 поразок.

Попри вдалі відрізки в минулому сезоні, керівництво клубу вирішило змінити вектор розвитку команди та вдатися до кадрових змін на тренерському містку після провалу в нинішньому.

Очікується, що новим головним тренером "Карпат" стане іспанський фахівець Фран Фернандес. Перемовини з ним перебувають на фінальній стадії, а офіційне оголошення може відбутися найближчим часом.

Нагадаємо, президент "Барселони" відповідатиме на звинувачення в шахрайстві.

Британського боксера Ентоні Джошуа після ДТП підтримав колишній його суперник Володимир Кличко.

Карпати футбол звільнення УПЛ Владислав Лупашко
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації