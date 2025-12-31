Видео
Главная Спорт Карпаты объявили об увольнении Лупашко

Карпаты объявили об увольнении Лупашко

Ua ru
Дата публикации 31 декабря 2025 18:30
Карпаты уволили Лупашко с должности главного тренера
Владислав Лупашко. Фото: ФК "Карпаты"

Львовские "Карпаты" подтвердили слухи, которые больше месяца распространялись в СМИ. Владислава Лупашко все же уволили с должности главного тренера.

Об этом пресс-служба "Карпат" сообщила 31 декабря.

Игроки Карпаты Львов
Игроки львовских "Карпат". Фото: "Карпаты"

"Карпаты" разошлись с Лупашко

"Карпаты" официально объявили о прекращении сотрудничества с главным тренером Лупашко. Отмечается, что стороны пришли к согласию о расторжении контракта.

Лупашко возглавил львовский клуб в июле 2024 года вместо Мирона Маркевича. За время его работы "львы" провели 50 матчей во всех турнирах. В этих поединках команда одержала 19 побед, 14 раз сыграла вничью и потерпела 17 поражений.

Несмотря на удачные отрезки в прошлом сезоне, руководство клуба решило изменить вектор развития команды и прибегнуть к кадровым изменениям на тренерском мостике после провала в нынешнем.

Ожидается, что новым главным тренером "Карпат" станет испанский специалист Фран Фернандес. Переговоры с ним находятся на финальной стадии, а официальное объявление может состояться в ближайшее время.

Карпаты футбол увольнение УПЛ Владислав Лупашко
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
