Стала известна сумма отступных, которые Карпаты выплатят Лупашко

Дата публикации 2 января 2026 17:07
Карпаты выплатили Лупашко солидную компенсацию за расторжение контракта
Владислав Лупашко. Фото: "Карпаты"

Львовские "Карпаты" в последний день прошлого года уволили главного тренера Владислава Лупашко. При этом специалист и руководство клуба разошлись не в лучших отношениях.

Проблема в том, что пришлось выплатить тренеру компенсацию за преждевременное завершение контракта. Выплаченную сумму опубликовал портал Sport.ua.

Владислав Лупашко
Владислав Лупашко. Фото: "Карпаты"

Лупашко получил значительную компенсацию

Известно, что несмотря на объявление о расторжении контракта, соглашение между клубом и наставником оставалось в силе еще в течение полутора лет. Львовский клуб из-за жесткой позиции тренера и агента обязался выплатить Лупашко компенсацию.

Общая сумма выплат составляет около 250 тысяч евро. В эту цифру также входят компенсации членам тренерского штаба, которые работали вместе с Лупашко.

Отметим, что во время перехода Лупашко в "Карпаты" клуб заплатил "Ингульцу" более 200 тысяч евро.

После 16 туров текущего сезона УПЛ "Карпаты" занимают 9-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 19 очков.

Андрей Котевич
Автор:
Андрей Котевич
