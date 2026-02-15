Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Карпаты оштрафовали игрока на крупную сумму за использование русского языка

Карпаты оштрафовали игрока на крупную сумму за использование русского языка

Ua ru
Дата публикации 15 февраля 2026 14:58
Карпаты оштрафовали Мирошниченко за языковой скандал
Денис Мирошниченко. Фото: ФК "Карпаты"

Из львовских "Карпат" продолжает поступать новая информация относительно языкового скандала с одним из опытных футболистов клуба Денисом Мирошниченко. Ранее игрока лишили статуса капитана.

О деталях наказания сообщил Telegram-паблик "Идеальная УПЛ".

Реклама
Читайте также:

Ранее Мирошниченко попал в резонансную ситуацию перед товарищеским матчем львовских "Карпат" на тренировочном сборе. Перед стартовым свистком футболист обратился к партнерам на русском языке, и этот момент попал в видеотрансляцию.

Денис Мирошниченко
Денис Мирошниченко. Фото: "Карпаты"

Стало известно о наказании Мирошниченко

После инцидента в клубе отреагировали дисциплинарными мерами. Мирошниченко лишили капитанской повязки.

Кроме того, по информации из клубных источников, к игроку применили финансовые санкции — его оштрафовали на 25% от заработной платы.

Как сообщается, в контрактах футболистов "Карпат" предусмотрен отдельный пункт, регламентирующий публичное общение. Согласно внутренним правилам, в комментариях и обращениях на камеру игроки должны использовать исключительно украинский язык.

Официального публичного заявления от самого футболиста пока не обнародовано.

Напомним, ранее украинская спортсменка Екатерина Коцар обновила национальный рекорд на ОИ-2026 во фристайле.

Также украинцы установили два рекорда на Олимпиаде 14 февраля.

Ваша пробная версия Premium закончилась

русский язык Карпаты футбол языковой скандал УПЛ
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации