Карпаты оштрафовали Мирошниченко за языковой скандал

Из львовских "Карпат" продолжает поступать новая информация относительно языкового скандала с одним из опытных футболистов клуба Денисом Мирошниченко. Ранее игрока лишили статуса капитана.

О деталях наказания сообщил Telegram-паблик "Идеальная УПЛ".

Ранее Мирошниченко попал в резонансную ситуацию перед товарищеским матчем львовских "Карпат" на тренировочном сборе. Перед стартовым свистком футболист обратился к партнерам на русском языке, и этот момент попал в видеотрансляцию.

Стало известно о наказании Мирошниченко

После инцидента в клубе отреагировали дисциплинарными мерами. Мирошниченко лишили капитанской повязки.

Кроме того, по информации из клубных источников, к игроку применили финансовые санкции — его оштрафовали на 25% от заработной платы.

Как сообщается, в контрактах футболистов "Карпат" предусмотрен отдельный пункт, регламентирующий публичное общение. Согласно внутренним правилам, в комментариях и обращениях на камеру игроки должны использовать исключительно украинский язык.

Официального публичного заявления от самого футболиста пока не обнародовано.

