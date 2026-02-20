Возвращается чемпинат Украины — календарь 17-го тура УПЛ

Матч "Рух" — "Динамо". Фото: "Динамо"

Украинская Премьер-лига возвращается к матчам после зимней паузы — команды начинают вторую часть сезона. Тур продлится четыре дня и завершится в понедельник.

Календарь опубликован на официальных ресурсах лиги, сообщает портал Новини.LIVE.

Игроки киевского "Динамо". Фото: "Динамо"

Возобновляется чемпионат Украины по футболу

Пятничную программу откроет встреча "Верес" — СК "Полтава" в Ровно — 15:30. В 18:00 "Динамо" в Киеве примет "Рух" — это единственная игра тура, вынесенная на вечерний слот. Остальные матчи распределены между 13:00 и 15:30, что позволяет избежать проблем со светом в течение четырех дней.

В субботу состоятся матчи "Эпицентр" — ЛНЗ (13:00) и "Металлист-1925" — "Кривбасс" (15:30). В воскресенье "Колос" примет "Полесье" (13:00), а "Шахтер" сыграет против "Карпат" (15:30).

Завершится тур в понедельник: "Александрия" — "Оболонь" (13:00) и "Кудривка" — "Заря" (15:30).

Самыми интересными матчами должны стать противостояния "Металлист-1925" — "Кривбасс" и "Колос" — "Полесье" — это команды из верхней части турнирной таблицы.

Вернутся после паузы "Карпаты", которые с новым главным тренером из Испании будут противостоять "Шахтеру". После тренировочных сборов по игре "львов" пока больше вопросов, чем ответов.

