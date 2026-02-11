Костюк розповів, як Динамо повернеться в лідери УПЛ

Капітан "Динамо" Віталій Буяльський. Фото: пресслужба клубу

У київському "Динамо" не приховують мети знову бути першими. Головний тренер "біло-синіх" Ігор Костюк дав зрозуміти, що ключ до повернення на вершину полягає в щоденній роботі та внутрішньому голоду до перемог.

Костюк заявив, що гравці вже усвідомили: на право виходити в старті потрібно заслуговувати щотижня, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на пресслужбу "Динамо".

Тренер чемпіонів України зазначив, що команда живе в режимі постійної конкуренції. П'ять повноцінних тренувальних днів формують характер та ментальність, а без максимальної самовіддачі на заняттях не можна вимагати якості в офіційних матчах. Саме це, на думку наставника, поступово змінює атмосферу всередині колективу.

Перший номер "Динамо" Руслан Нещерет. Фото: пресслужба клубу

Ставка "Динамо" на сучасний футбол

Костюк підкреслив, що "біло-сині" будують гру на інтенсивності та швидкості рішень. Команда робить акцент на вертикальні атаки, зональну організацію та ефективність у завершальній стадії. При цьому тренер не ділить футболістів за віком. Шанс отримують ті, хто готовий брати відповідальність та витримувати високий темп.

"Гравці чітко розуміють, що гратимуть краще. Тренування відбуваються п'ять разів на тиждень, а гра одна, і тому якщо в тренуванні не буде змагальної жаги та стовідсоткової віддачі, не варто її очікувати під час матчів. "Динамо" будує сучасну модель гри: вертикальну зональну інтенсивну з акцентом на швидкість рішень та ефективність", — заявив Костюк.

