Динамо посилить оборону перспективним закордонним футболістом

У розташуванні київського "Динамо" несподівано з'явився потенційний новачок, який встиг заявити про себе вже в першому товариському матчі. Йдеться про 17-річного венесуельського правого захисника Романа Девіса.

Юний футболіст уже прибув в Україну на перегляд, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на Sport.ua.

За інформацією журналіста Маріо Альберто Санчеса, молодий фулбек представляє клуб "Універсідад Сентраль де Венесуела" та має досвід виступів за збірну Венесуели U-20. Наразі він перебуває в системі "Динамо" U19, де проходить адаптацію та знайомство з вимогами тренерського штабу.

Чому про новачка "Динамо" заговорили одразу

Девіс уже взяв участь в одному контрольному поєдинку і відзначився результативними діями. На його рахунку один забитий м'яч та одна гольова передача. Для гравця оборони такі показники в дебютному спарингу стали помітним сигналом та привернули увагу до його кандидатури.

Про подальші перспективи футболіста поки що не повідомляється, проте в клубі уважно стежать за його прогресом. Перед відновленням сезону в чемпіонаті України "Динамо" йде на 4 місці в турнірній таблиці. Уже в п'ятницю, 20 лютого, "біло-сині" прийматимуть вдома "Рух".

