Україна
Динамо готове оформити трансфер юного іноземного захисника

Динамо готове оформити трансфер юного іноземного захисника

Ua ru
Дата публікації: 11 лютого 2026 09:17
Динамо посилить оборону перспективним закордонним футболістом
Президент "Динамо" Ігор Суркіс на зборах команди. Фото: пресслужба клубу

У розташуванні київського "Динамо" несподівано з'явився потенційний новачок, який встиг заявити про себе вже в першому товариському матчі. Йдеться про 17-річного венесуельського правого захисника Романа Девіса.

Юний футболіст уже прибув в Україну на перегляд, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на Sport.ua.

Читайте також:

За інформацією журналіста Маріо Альберто Санчеса, молодий фулбек представляє клуб "Універсідад Сентраль де Венесуела" та має досвід виступів за збірну Венесуели U-20. Наразі він перебуває в системі "Динамо" U19, де проходить адаптацію та знайомство з вимогами тренерського штабу.

Игорь Костюк
Тренер Ігор Костюк та лідер оборони "Динамо" Денис Попов. Фото: пресслужба клубу

Чому про новачка "Динамо" заговорили одразу

Девіс уже взяв участь в одному контрольному поєдинку і відзначився результативними діями. На його рахунку один забитий м'яч та одна гольова передача. Для гравця оборони такі показники в дебютному спарингу стали помітним сигналом та привернули увагу до його кандидатури.

Про подальші перспективи футболіста поки що не повідомляється, проте в клубі уважно стежать за його прогресом. Перед відновленням сезону в чемпіонаті України "Динамо" йде на 4 місці в турнірній таблиці. Уже в п'ятницю, 20 лютого, "біло-сині" прийматимуть вдома "Рух".

Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
