Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Усик пояснив, чому відмовився зніматися у Сталлоне

Усик пояснив, чому відмовився зніматися у Сталлоне

Ua ru
Дата публікації: 11 лютого 2026 08:47
Усик пояснив, чому відмовився від серйозної кар'єри в Голлівуді
Олександр Усик перед боєм. Фото: Richard Pelham/Getty Images

Український чемпіон світу в суперважкій вазі Олександр Усик у 2025 році дебютував у кіно, знявшись у фільмі "Незламний". Однак, як виявилося, його перший голлівудський досвід міг статися значно раніше.

Усик міг стати кінозіркою ще до піку кар'єри в професійному боксі, про що Олександр розповів в інтерв'ю ведучому Андрію Беднякову, повідомляє портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Український боксер зізнався, що отримав пропозицію від Сильвестра Сталлоне взяти участь в одному з фільмів культової серії "Роккі". За задумом творців, Олександр Усик мав зіграти радянського боксера, а сцени з його участю передбачалися жорсткими та видовищними.

Сильвестр Сталлоне
Зірка Голлівуду Сильвестр Сталлоне. Фото: instagram.com/officialslystallone/

Чому вибір Усика виявився очевидним

Пропозиція збіглася з найважливішим етапом спортивної кар'єри Усика. У той період він готувався до поєдинку проти Мурата Гассієва за звання абсолютного чемпіона світу, і знімальний процес вимагав би серйозного відволікання від тренувального циклу.

"Я почитав сценарій і побачив, що за сюжетом отримую дуже сильно від американця. Але в мене була підготовка до поєдинку за абсолют у Москві. Я заздалегідь розумів, що нікуди не поїду і в кіно зніматися не буду, тому що бій для мене був важливішим", — пояснив Усик.

Нагадаємо, українські спортсмени встановили декілька важливих досягнень на Олімпіаді-2026.

Тим часом на Іграх-2026 в Італії знову в центрі уваги опинився російський прапор.

Ваша пробна версія Premium закінчилася

спорт фільм Олександр Усик бокс Сільвестр Сталлоне
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації