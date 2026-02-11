Усик пояснив, чому відмовився від серйозної кар'єри в Голлівуді

Олександр Усик перед боєм. Фото: Richard Pelham/Getty Images

Український чемпіон світу в суперважкій вазі Олександр Усик у 2025 році дебютував у кіно, знявшись у фільмі "Незламний". Однак, як виявилося, його перший голлівудський досвід міг статися значно раніше.

Усик міг стати кінозіркою ще до піку кар'єри в професійному боксі, про що Олександр розповів в інтерв'ю ведучому Андрію Беднякову, повідомляє портал Новини.LIVE.

Український боксер зізнався, що отримав пропозицію від Сильвестра Сталлоне взяти участь в одному з фільмів культової серії "Роккі". За задумом творців, Олександр Усик мав зіграти радянського боксера, а сцени з його участю передбачалися жорсткими та видовищними.

Зірка Голлівуду Сильвестр Сталлоне. Фото: instagram.com/officialslystallone/

Чому вибір Усика виявився очевидним

Пропозиція збіглася з найважливішим етапом спортивної кар'єри Усика. У той період він готувався до поєдинку проти Мурата Гассієва за звання абсолютного чемпіона світу, і знімальний процес вимагав би серйозного відволікання від тренувального циклу.

"Я почитав сценарій і побачив, що за сюжетом отримую дуже сильно від американця. Але в мене була підготовка до поєдинку за абсолют у Москві. Я заздалегідь розумів, що нікуди не поїду і в кіно зніматися не буду, тому що бій для мене був важливішим", — пояснив Усик.

