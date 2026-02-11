Видео
Главная Спорт Усик объяснил, почему отказался сниматься у Сталлоне

Усик объяснил, почему отказался сниматься у Сталлоне

Ua ru
Дата публикации 11 февраля 2026 08:47
Усик объяснил, почему отказался от серьезной карьеры в Голливуде
Александр Усик пероед боем. Фото: Richard Pelham/Getty Images

Украинский чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик в 2025 году дебютировал в кино, снявшись в фильме "Несокрушимый". Однако, как оказалось, его первый голливудский опыт мог случиться значительно раньше. 

Усик мог стать кинозвездой еще до пика карьеры в профессиональном боксе, о чем Александр рассказал в интервью ведущему Андрею Беднякову, сообщает портал Новини.LIVE

Читайте также:

Украинский боксер признался, что получил предложение от Сильвестра Сталлоне принять участие в одном из фильмов культовой серии "Рокки". По задумке создателей, Александр Усик должен был сыграть советского боксера, а сцены с его участием предполагались жесткими и зрелищными. 

Сильвестр Сталлоне
Звезда Голливуда Сильвестр Сталлоне. Фото: instagram.com/officialslystallone/

Почему выбор Усика оказался очевидным

Предложение совпало с важнейшим этапом спортивной карьеры Усика. В тот период он готовился к поединку против Мурат Гассиев за звание абсолютного чемпиона мира, и съемочный процесс требовал бы серьезного отвлечения от тренировочного цикла.

"Я почитал сценарий и увидел, что по сюжету получаю очень сильно от американца. Но у меня была подготовка к поединку за абсолют в Москве. Я заранее понимал, что никуда не поеду и в кино сниматься не буду, потому что бой для меня был важнее", — объяснил Усик. 

Напомним, украинские спортсмены установили несколько важных достижений на Олимпиаде-2026. 

Тем временем на Играх-2026 в Италии снова в центре внимания оказался российский флаг

