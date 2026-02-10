Усик рассказал, как бегал по трассе за собственной машиной

Екатерина и Александр Усик. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

Чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик поделился курьезным эпизодом из семейной жизни, который до сих пор считается самым смешным в их семье. История произошла в декабре 2012 года, когда его жена Екатерина была беременна их сыном Кириллом.

Александр Усик рассказал об этом случае в интервью известному шоумену Андрею Беднякову, сообщает портал Новини.LIVE.

По словам Александра Усика, тогда супруги гостили у родителей Екатерины и собирались возвращаться домой. Спортсмен посадил жену на переднее пассажирское сиденье и пошел обходить автомобиль, чтобы сесть за руль, однако в этот момент Екатерина неожиданно сама заняла водительское место и уехала, даже не заметив, что мужа в машине нет.

Семейная легенда Усика

Боксер остался прямо на трассе в яркой желто-голубой куртке и пытался догнать автомобиль, размахивая руками. При этом Екатерина продолжала разговаривать с ним по телефону, будучи уверенной, что муж находится рядом и просто молчит, пока в разговор не вмешалась их старшая дочь.

"Она говорила со мной и была уверена, что я в машине, пока Лиза не сказала, что папы рядом нет. Катя ехала дальше и думала, что видит на трассе человека в такой же куртке, как у меня. Только потом она поняла, что меня действительно нет в машине", — рассказал Усик.

Звездная пара воспитывает четверых детей. Их младшая дочь Мария появилась на свет в январе 2024 года.

