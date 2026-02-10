Видео
Усик может отложить защиту поясов ради нестандартного боя

Усик может отложить защиту поясов ради нестандартного боя

Ua ru
Дата публикации 10 февраля 2026 11:01
Усик откажется от известных соперников ради неожиданного боя
Александр Усик во время интервью. Фото: скриншот YouTube

Влиятельный британский промоутер Фрэнк Уоррен поделился своим видением ближайших планов чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика. По его словам, текущие расклады в дивизионе указывают на то, что украинец может выбрать нестандартного соперника, оставив обязательных претендентов без немедленного шанса на бой.

Речь идет о возможном поединке с легендарным кикбоксером Рико Верхувен, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на SecondsOut.

Читайте также:

Рико Верхувен долгие годы доминировал в организации GLORY. Он удерживал чемпионский титул более десяти лет, стал рекордсменом по количеству побед и защит, а его правление продолжалось свыше четырех тысяч дней, что сделало его одной из самых узнаваемых фигур в мире единоборств. 

Александр Усик
Александр Усик с чемпионским поясом. Фото: instagram.com/usyk17.promotions/

Бой Усика с Верхувеном может стать легендарным

Уоррен считает, что такой выбор соперника напрямую влияет на судьбу поясов украинца. В случае проведения этого поединка Александр может не выходить на обязательные защиты титулов WBC, WBA и IBF до конца 2026 года, что автоматически усложняет положение претендентов из боксерского рейтинга. 

Рико Верхувен
Рико Верхувен ждет бой. Фото: instagram.com/ricoverhoeven/

По мнению промоутера, ни Фабио Уордли, ни Тайсон Фьюри, ни Даниэль Дюбуа в ближайшее время не получат бой с Усиком, поскольку потенциальный поединок с Верхувеном выходит за рамки классической очереди. Такая ситуация, как отмечает Уоррен, не устраивает обязательных претендентов, которые не готовы долго ждать и искать альтернативные пути для продолжения карьеры.  

Напомним, Владислав Гераскевич подтвердил запрет от МОК на использование шлема в поддержку погибших спортсменов. 

Участники Зимней Олимпиады-2026 стали жаловаться на качество медалей, которые буквально ломаются в руках

спорт Александр Усик бокс украинские боксеры Рико Верхувен
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
