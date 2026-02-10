Усик відмовиться від відомих суперників заради несподіваного бою

Олександр Усик під час інтерв'ю. Фото: скриншот YouTube

Впливовий британський промоутер Френк Воррен поділився своїм баченням найближчих планів чемпіона світу в суперважкій вазі Олександра Усика. За його словами, поточні розклади в дивізіоні вказують на те, що українець може вибрати нестандартного суперника, залишивши обов'язкових претендентів без негайного шансу на бій.

Йдеться про можливий поєдинок із легендарним кікбоксером Ріко Верхувеном, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на SecondsOut.

Ріко Верхувен довгі роки домінував в організації GLORY. Він утримував чемпіонський титул понад десять років, став рекордсменом за кількістю перемог та захистів, а його правління тривало понад чотири тисячі днів, що зробило його однією з найвпізнаваніших фігур у світі єдиноборств.

Олександр Усик із чемпіонським поясом. Фото: instagram.com/usyk17.promotions/

Бій Усика з Верхувеном може стати легендарним

Воррен вважає, що такий вибір суперника безпосередньо впливає на долю поясів українця. У разі проведення цього поєдинку Олександр може не виходити на обов'язкові захисти титулів WBC, WBA та IBF до кінця 2026 року, що автоматично ускладнює становище претендентів із боксерського рейтингу.

Ріко Верхувен чекає на бій. Фото: instagram.com/ricoverhoeven/

На думку промоутера, ні Фабіо Вордлі, ні Тайсон Ф'юрі, ні Даніель Дюбуа найближчим часом не отримають бій з Усиком, оскільки потенційний поєдинок із Верхувеном виходить за рамки класичної черги. Така ситуація, як зазначає Воррен, не влаштовує обов'язкових претендентів, які не готові довго чекати та шукати альтернативні шляхи для продовження кар'єри.

