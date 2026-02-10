Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Усик може відкласти захист поясів заради нестандартного бою

Усик може відкласти захист поясів заради нестандартного бою

Ua ru
Дата публікації: 10 лютого 2026 11:01
Усик відмовиться від відомих суперників заради несподіваного бою
Олександр Усик під час інтерв'ю. Фото: скриншот YouTube

Впливовий британський промоутер Френк Воррен поділився своїм баченням найближчих планів чемпіона світу в суперважкій вазі Олександра Усика. За його словами, поточні розклади в дивізіоні вказують на те, що українець може вибрати нестандартного суперника, залишивши обов'язкових претендентів без негайного шансу на бій.

Йдеться про можливий поєдинок із легендарним кікбоксером Ріко Верхувеном, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на SecondsOut.

Реклама
Читайте також:

Ріко Верхувен довгі роки домінував в організації GLORY. Він утримував чемпіонський титул понад десять років, став рекордсменом за кількістю перемог та захистів, а його правління тривало понад чотири тисячі днів, що зробило його однією з найвпізнаваніших фігур у світі єдиноборств.

Александр Усик
Олександр Усик із чемпіонським поясом. Фото: instagram.com/usyk17.promotions/

Бій Усика з Верхувеном може стати легендарним

Воррен вважає, що такий вибір суперника безпосередньо впливає на долю поясів українця. У разі проведення цього поєдинку Олександр може не виходити на обов'язкові захисти титулів WBC, WBA та IBF до кінця 2026 року, що автоматично ускладнює становище претендентів із боксерського рейтингу.

Рико Верхувен
Ріко Верхувен чекає на бій. Фото: instagram.com/ricoverhoeven/

На думку промоутера, ні Фабіо Вордлі, ні Тайсон Ф'юрі, ні Даніель Дюбуа найближчим часом не отримають бій з Усиком, оскільки потенційний поєдинок із Верхувеном виходить за рамки класичної черги. Така ситуація, як зазначає Воррен, не влаштовує обов'язкових претендентів, які не готові довго чекати та шукати альтернативні шляхи для продовження кар'єри.

Нагадаємо, Владислав Гераскевич підтвердив заборону від МОК на використання шолома на підтримку загиблих спортсменів.

Учасники Зимової Олімпіади-2026 стали скаржитися на якість медалей, які буквально ламаються в руках.

Ваша пробна версія Premium закінчиласяВаша пробна версія Premium закінчилася

спорт Олександр Усик бокс українські боксери Ріко Верхувен
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації