Україна
Головна Спорт Усик уперше розповів, як його покинула дружина

Ua ru
Дата публікації: 10 лютого 2026 15:35
Усик розповів, як бігав трасою за власною машиною
Катерина та Олександр Усик. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

Чемпіон світу в суперважкій вазі Олександр Усик поділився курйозним епізодом із сімейного життя, який досі вважається найсмішнішим у їхній родині. Історія сталася в грудні 2012 року, коли його дружина Катерина була вагітна їхнім сином Кирилом.

Олександр Усик розповів про цей випадок в інтерв'ю відомому шоумену Андрію Беднякову, повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

За словами Олександра Усика, тоді подружжя гостювало у батьків Катерини і збиралося повертатися додому. Спортсмен посадив дружину на переднє пасажирське сидіння та пішов обходити автомобіль, щоб сісти за кермо, проте в цей момент Катерина несподівано сама зайняла водійське місце та поїхала, навіть не помітивши, що чоловіка в машині немає.

Александр Усик
Олександр Усик під час інтерв'ю. Фото: скриншот YouTube

Сімейна легенда Усика

Боксер залишився просто на трасі в яскравій жовто-блакитній куртці та намагався наздогнати автомобіль, розмахуючи руками. Водночас Катерина продовжувала розмовляти з ним телефоном, будучи впевненою, що чоловік перебуває поруч і просто мовчить, поки в розмову не втрутилася їхня старша дочка. 

"Вона говорила зі мною та була впевнена, що я в машині, поки Ліза не сказала, що тата поруч немає. Катя їхала далі і думала, що бачить на трасі людину в такій самій куртці, як у мене. Тільки потім вона зрозуміла, що мене дійсно немає в машині", — розповів Усик.

Зіркова пара виховує чотирьох дітей. Їхня молодша донька Марія з'явилася на світ у січні 2024 року.

Нагадаємо, олімпійські призери масово скаржаться на сумнівну якість медалей на Зимових Іграх в Італії.

Журналіст Ігор Циганик розкритикував київське "Динамо" після того, як клуб перестав показувати матчі команди. 

Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
