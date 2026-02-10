Циганик розкритикував Динамо за відмову показувати матчі

Головний тренер "Динамо" Ігор Костюк. Фото: пресслужба команди

Київське "Динамо" ухвалило рішення не транслювати товариські матчі на навчально-тренувальних зборах, обравши закритий формат підготовки. Клуб обмежився текстовими оновленнями та подальшими оглядами.

"Динамо" пояснило це робочим етапом підготовки до другої частини сезону та необхідністю зосередитися на тактичних деталях, але одразу ж зіткнулося з критикою, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на журналіста Ігоря Циганика.

Рішення "Динамо" викликало активне обговорення серед уболівальників та експертів, оскільки склад команди давно відомий, а гучних кадрових змін на зборах не відбувається. На тлі очікувань від команди такий крок виглядав нетиповим та породив питання про доцільність закритості в період, коли інтерес до клубу особливо високий.

Тренування "біло-синіх". Фото: пресслужба клубу

Чому рішення "Динамо" викликало суперечки

Критики зазначають, що в подібних контрольних матчах складно приховати щось принципово нове, а сам формат закритих ігор лише посилює напругу навколо старту офіційних зустрічей. У футбольному середовищі лунає думка, що подібні заходи більше відштовхують аудиторію, ніж захищають команду від зайвої уваги. Журналіст Ігор Циганик жорстко відреагував на ситуацію.

"Ви цим рішенням просто розлютили людей, і створюється відчуття, що ми повертаємося в минулі десятиліття. Я не розумію, що саме можна було приховувати в цих матчах, враховуючи склад та поточний стан справ. Такі ігри потрібно показувати, це має бути органічно", — заявив Циганик.

