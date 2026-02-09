Відео
Головна Спорт Саленко пояснив, чому так і не став тренером

Саленко пояснив, чому так і не став тренером

Ua ru
Дата публікації: 9 лютого 2026 09:22
Саленко розповів, що завадило йому розпочати тренерську кар'єру
Олег Саленко під час інтерв'ю. Фото: скриншот YouTube

Легендарний у минулому футболіст київського "Динамо" Олег Саленко розповів, чому свого часу так і не зробив перший повноцінний крок у тренерській кар'єрі. Йшлося про можливість очолити дубль "Оболоні".

Столичний клуб міг стати місцем роботи Саленка після завершення ним тренерських курсів та перших розмов із керівництвом клубу, повідомляє YouTube-канал "Футбольний диван".

Формально всі умови для початку роботи тоді існували, однак внутрішньо Олег Саленко не відчув, що цей варіант є правильним. На той момент він тільки-но завершив навчання та не хотів починати шлях із проміжної ролі, розглядаючи для себе або роботу з першою командою, або повний вихід із тренерського процесу.

Роман и Олег Саленко
Олег Саленко із сином Романом. Фото: скриншот YouTube

Чому Саленко не став тренером

Також важливим фактором стала загальна ситуація навколо клубу в той період. "Оболонь" ще не мала вибудуваної структури та спортивного потенціалу, який міг би відповідати його очікуванням. Альтернативних варіантів Саленко всерйоз не розглядав, оскільки перебував на стадії віддалення від футболу і не був готовий заходити в професію через академію чи дитячий футбол.

Олег Саленко в ігровій кар'єрі виступав за "Динамо", "Тенеріфе", "Валенсію", "Рейнджерс" та збірну України. Він є найкращим бомбардиром чемпіонату світу 1994 року з шістьма голами, рекордсменом за кількістю м'ячів в одному матчі ЧС та чемпіоном України у складі київського клубу.

Нагадаємо, на міжнародному турнірі в Німеччині відбулася безкомпромісна дуель Юлії Левченко та Ярослави Магучіх.

Український саночник Андрій Мандзій встановив унікальне особисте досягнення на Олімпійських іграх.

Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
