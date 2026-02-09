Видео
Главная Спорт Саленко объяснил, почему так и не стал тренером

Саленко объяснил, почему так и не стал тренером

Ua ru
Дата публикации 9 февраля 2026 09:22
Саленко рассказал, что помешало ему начать тренерскую карьеру
Олег Саленко во время интервью. Фото: скриншот YouTube

Легендарный в прошлом футболист киевского "Динамо" Олег Саленко рассказал, почему в свое время так и не сделал первый полноценный шаг в тренерской карьере. Речь шла о возможности возглавить дубль "Оболони".

Столичный клуб мог стать местом работы Саленко после завершения им тренерских курсов и первых разговоров с руководством клуба, сообщает YouTube-канал "Футбольный диван". 

Читайте также:

Формально все условия для начала работы тогда существовали, однако внутренне Олег Саленко не почувствовал, что этот вариант является правильным. На тот момент он только завершил обучение и не хотел начинать путь с промежуточной роли, рассматривая для себя либо работу с первой командой, либо полный выход из тренерского процесса. 

Роман и Олег Саленко
Олег Саленко с сыном Романом. Фото: скриншот YouTube

Почему Саленко не стал тренером

Также важным фактором стала общая ситуация вокруг клуба в тот период. "Оболонь" еще не имела выстроенной структуры и спортивного потенциала, который мог бы соответствовать его ожиданиям. Альтернативных вариантов Саленко всерьез не рассматривал, поскольку находился в стадии отдаления от футбола и не был готов заходить в профессию через академию или детский футбол.

Олег Саленко в игровой карьере выступал за "Динамо", "Тенерифе", "Валенсию", "Рейнджерс" и сборную Украины. Он является лучшим бомбардиром чемпионата мира 1994 года с шестью голами, рекордсменом по количеству мячей в одном матче ЧМ и чемпионом Украины в составе киевского клуба. 

спорт футбол Динамо Роман Саленко Олег Саленко
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
