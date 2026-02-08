Мандзий установил рекорд Украины в санном спорте - что известно

Андрей Мандзий. Фото: Reuters

Во второй соревновательный день Олимпийских игр-2026 в Милане и Кортине состоялись финальные заезды в санном спорте. В мужских одиночках выступили Андрей Мандзий и Антон Дукач.

Соревнования завершились рекордом Украины, сообщает портал Новини.LIVE.

Антон Дукач. Фото: Reuters

Мандзий удивил своим результатом

Мандзий по итогам четырех заездов занял 12-е место в одноместных санях, обновив национальный рекорд в этой дисциплине. Это лучший результат Украины за всю историю участия в олимпийских соревнованиях по санному спорту.

Первую половину дистанции украинцы прошли уверенно. После двух заездов в пределах топ-15 находились оба представителя Украины: Антон Дукач имел 12-й промежуточный результат, а Мандзий шел 14-м. Они без проблем отобрались в третий заезд и попали в число участников суперфинала.

После третьего заезда Мандзий поднялся на 13-ю позицию, тогда как Дукач опустился на 17-е место. В финальном заезде оба украинца показали свои лучшие результаты на этой Олимпиаде. Дукач преодолел трассу за 53.556 секунды, Мандзий - за 53.601 секунды. По сумме четырех заездов Антон финишировал 16-м со временем 3:35.204, а Андрей с результатом 3:34.774 поднялся на 12-е место.

Олимпийским чемпионом стал немец Макс Лангенхан, серебро завоевал австриец Йонас Мюллер, бронзу — итальянец Доминик Фишналлер.

Предыдущий рекорд Украины принадлежал Дукачу — 22-е место на Играх-2022.

