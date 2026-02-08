Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Мандзий установил новый олимпийский рекорд

Мандзий установил новый олимпийский рекорд

Ua ru
Дата публикации 8 февраля 2026 23:14
Мандзий установил рекорд Украины в санном спорте - что известно
Андрей Мандзий. Фото: Reuters

Во второй соревновательный день Олимпийских игр-2026 в Милане и Кортине состоялись финальные заезды в санном спорте. В мужских одиночках выступили Андрей Мандзий и Антон Дукач.

Соревнования завершились рекордом Украины, сообщает портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:
Антон Дукач
Антон Дукач. Фото: Reuters

Мандзий удивил своим результатом

Мандзий по итогам четырех заездов занял 12-е место в одноместных санях, обновив национальный рекорд в этой дисциплине. Это лучший результат Украины за всю историю участия в олимпийских соревнованиях по санному спорту.

Первую половину дистанции украинцы прошли уверенно. После двух заездов в пределах топ-15 находились оба представителя Украины: Антон Дукач имел 12-й промежуточный результат, а Мандзий шел 14-м. Они без проблем отобрались в третий заезд и попали в число участников суперфинала.

После третьего заезда Мандзий поднялся на 13-ю позицию, тогда как Дукач опустился на 17-е место. В финальном заезде оба украинца показали свои лучшие результаты на этой Олимпиаде. Дукач преодолел трассу за 53.556 секунды, Мандзий - за 53.601 секунды. По сумме четырех заездов Антон финишировал 16-м со временем 3:35.204, а Андрей с результатом 3:34.774 поднялся на 12-е место.

Олимпийским чемпионом стал немец Макс Лангенхан, серебро завоевал австриец Йонас Мюллер, бронзу — итальянец Доминик Фишналлер.

Предыдущий рекорд Украины принадлежал Дукачу — 22-е место на Играх-2022.

Напомним, ранее сообщалось, как сборная Украины выступила в первый день Олимпиады.

Украинские лыжники установили историческое достижение на Олимпиаде-2026.

зимние виды спорта Олимпийские игры-2026 Андрей Мандзий Санный спорт Антон Дукач
Давид Арустамян - Редактор
Автор:
Давид Арустамян
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации