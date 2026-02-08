Мандзій встановив рекорд України в санному спорті — що відомо

Андрій Мандзій. Фото: Reuters

У другий змагальний день Олімпійських ігор-2026 в Мілані та Кортіні відбулися фінальні заїзди в санному спорті. У чоловічих одиночках виступили Андрій Мандзій та Антон Дукач.

Змагання завершилися рекордом України, повідомляє портал Новини.LIVE.

Антон Дукач. Фото: Reuters

Мандзій здивував своїм результатом

Мандзій за підсумками чотирьох заїздів посів 12-те місце в одномісних санях, оновивши національний рекорд у цій дисципліні. Це найкращий результат України за всю історію участі в олімпійських змаганнях з санного спорту.

Першу половину дистанції українці пройшли впевнено. Після двох заїздів у межах топ-15 перебували обидва представники України: Антон Дукач мав 12-й проміжний результат, а Мандзій ішов 14-м. Вони без проблем відібралися до третього заїзду та потрапили до числа учасників суперфіналу.

Після третього заїзду Мандзій піднявся на 13-ту позицію, тоді як Дукач опустився на 17-те місце. У фінальному заїзді обидва українці показали свої найкращі результати на цій Олімпіаді. Дукач подолав трасу за 53.556 секунди, Мандзій — за 53.601 секунди. За сумою чотирьох заїздів Антон фінішував 16-м із часом 3:35.204, а Андрій із результатом 3:34.774 піднявся на 12-те місце.

Олімпійським чемпіоном став німець Макс Лангенхан, срібло виборов австрієць Йонас Мюллер, бронзу — італієць Домінік Фішналлер.

Попередній рекорд України належав Дукачу — 22-ге місце на Іграх-2022.

