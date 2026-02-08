Магучих опередила Левченко: обе украинки на подиуме в Карлсруэ

Ярослава Магучих. Фото: Reuters

Впервые в новом сезоне Ярослава Магучих и Юлия Левченко выступили на одном турнире. Произошло это на турнире INIT Indoor Meeting Karlsruhe в Германии.

Обе украинки в Карлсруэ оказались на подиуме, сообщает портал "Суспільне".

Реклама

Читайте также:

Магучих снова одолела Левченко

Магучих начала выступления на высоте 1,91 м, на которой продолжили борьбу лишь украинки. Левченко к этому моменту безошибочно преодолела пять планок, тогда как Магучих должна была начать именно с этой высоты, но не использовала ни одной попытки и перенесла планку на 1,94 м.

На высоте 1,94 м Магучих вышла вперед, преодолев планку с первой попытки. Левченко взяла планку только с третьей, но сохранила шансы на борьбу. Обе украинки справились и с высотой 1,96 м, однако на 1,98 м Левченко остановилась.

Магучих продолжила выступление и со второй попытки преодолела 2,01 м. Высота 2,04 м, которая могла стать ее лучшим результатом в сезоне, на этот раз не покорилась.

Ярослава Магучих (Украина) — 2,01 м Юлия Левченко (Украина) — 1,96 м Солен Жикель (Франция) — 1,88 м

Напомним, воспитанник киевского "Динамо" удивил жену поездкой в Венгрию.

Чемпион мира по боксу Александр Усик поддержал Криштиану Роналду, когда тот праздновал день рождения.