Головна Спорт Магучіх перемогла Левченко на престижному турнірі в Карлсруе

Магучіх перемогла Левченко на престижному турнірі в Карлсруе

Ua ru
Дата публікації: 8 лютого 2026 21:52
Магучіх випередила Левченко: обидві українки на подіумі в Карлсруе
Ярослава Магучіх. Фото: Reuters

Вперше в новому сезоні Ярослава Магучіх і Юлія Левченко виступили на одному турнірі. Сталося це на турнірі INIT Indoor Meeting Karlsruhe в Німеччині.

Обидві українки в Карлсруе опинилися на подіумі, повідомляє портал "Суспільне".

Читайте також:

Магучіх знову здолала Левченко

Магучіх почала виступи на висоті 1,91 м, на якій продовжили боротьбу лише українки. Левченко до цього моменту безпомилково подолала п’ять планок, тоді як Магучіх мала розпочати саме з цієї висоти, але не використала жодної спроби й перенесла планку на 1,94 м.

На висоті 1,94 м Магучіх вийшла вперед, подолавши планку з першої спроби. Левченко взяла планку лише з третьої, але зберегла шанси на боротьбу. Обидві українки впоралися й з висотою 1,96 м, однак на 1,98 м Левченко зупинилася.

Магучіх продовжила виступ і з другої спроби подолала 2,01 м. Висота 2,04 м, яка могла стати її найкращим результатом у сезоні, цього разу не підкорилася.

  1. Ярослава Магучіх (Україна) — 2,01 м

  2. Юлія Левченко (Україна) — 1,96 м

  3. Солен Жикель (Франція) — 1,88 м

Нагадаємо, вихованець київського "Динамо" здивував дружину поїздкою в Угорщину.

Чемпіон світу з боксу Олександр Усик підтримав Кріштіану Роналду, коли той святкував день народження.

Ярослава Магучіх Юлія Левченко Легка атлетика стрибки у висоту Збірна України з легкої атлетики
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
