Україна
Тренер Магучіх упевнена, що Ярослава повернула найкращу форму

Тренер Магучіх упевнена, що Ярослава повернула найкращу форму

Ua ru
Дата публікації: 18 січня 2026 22:58
Тренерка Магучіх в новому сезоні чекає на повернення в Топ-1 світу
Ярослава Магучіх. Фото: Reuters

Олімпійська чемпіонка Парижу-2024 Ярослава Магучіх почала сезон з перемоги на Меморіалі Олексія Дем’янюка у Львові. Вона здобула головну нагороду та стрибнула на найкращий результат сезону (2.03 м).

Результат Магучіх прокоментувала її тренерка Тетяна Степанова, передає "Суспільне".

Читайте також:

Повернулася колишня Магучіх

За словами наставниці, старт сезону в Україні мав для команди принципове значення. Після кількох років підготовки та виступів виключно за кордоном Магучіх уперше за тривалий час розпочала змагальний рік удома, попри складні побутові умови.

Степанова відзначила, що перемога у Львові стала важливим психологічним моментом і свідченням повернення Магучіх до стабільного високого рівня. На її думку, вже на початку січня спортсменка продемонструвала готовність до серйозних результатів, що вказує на успішно проведену підготовку.

"У мене душа літає дуже високо, що ми принесли таке свято для людей. Вона знову стала тією Ярославою, якою була всі ці роки. Я усвідомила, що ми вийшли знову на хороший рівень. Бо зараз лише середина січня, а судячи по всьому, тренування пройшли вдало", — сказала Степанова.

Окремо тренерка звернула увагу на зміни у тренувальному процесі. Зокрема, до програми було додано гімнастичні елементи, які позитивно вплинули на техніку та якість стрибків.

Результат 2,03 метра дозволив Магучіх не лише оновити рекорд Меморіалу Дем’янюка, а й стати першою спортсменкою у світі, яка у 2026 році подолала планку 2,00 метра.

рекорд Ярослава Магучіх Легка атлетика стрибки у висоту Збірна України з легкої атлетики
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
