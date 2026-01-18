Видео
Тренер Магучих уверена, что Ярослава вернула лучшую форму

Ua ru
Дата публикации 18 января 2026 22:58
Тренер Магучих в новом сезоне ждет возвращения в Топ-1 мира в новом сезоне
Ярослава Магучих. Фото: Reuters

Олимпийская чемпионка Парижа-2024 Ярослава Магучих начала сезон с победы на Мемориале Алексея Демьянюка во Львове. Она получила главную награду и прыгнула на лучший результат сезона (2.03 м).

Результат Магучих прокомментировала ее тренер Татьяна Степанова, передает "Суспільне".

Вернулась бывшая Магучих

По словам наставницы, старт сезона в Украине имел для команды принципиальное значение. После нескольких лет подготовки и выступлений исключительно за рубежом Магучих впервые за долгое время начала соревновательный год дома, несмотря на сложные бытовые условия.

Степанова отметила, что победа во Львове стала важным психологическим моментом и свидетельством возвращения Магучих к стабильному высокому уровню. По ее мнению, уже в начале января спортсменка продемонстрировала готовность к серьезным результатам, что указывает на успешно проведенную подготовку.

"У меня душа летает очень высоко, что мы принесли такой праздник для людей. Она снова стала той Ярославой, которой была все эти годы. Я осознала, что мы вышли снова на хороший уровень. Потому что сейчас только середина января, а судя по всему, тренировки прошли удачно", — сказала Степанова.

Отдельно тренер обратила внимание на изменения в тренировочном процессе. В частности, в программу были добавлены гимнастические элементы, которые положительно повлияли на технику и качество прыжков.

Результат 2,03 метра позволил Магучих не только обновить рекорд Мемориала Демьянюка, но и стать первой спортсменкой в мире, которая в 2026 году преодолела планку 2,00 метра.

рекорд Ярослава Магучих Легкая атлетика прыжки в высоту Сборная Украины по легкой атлетике
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
