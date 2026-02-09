Opta назвала головного фаворита АПЛ: у Ліверпуля майже немає шансів

Матч "Арсенала" проти "Челсі". Фото: Reuters

Англійська Прем’єр-ліга перетнула свій рубікон і визначила фаворитів у боротьбі за чемпіонство. У чинного чемпіона "Ліверпуля" наразі майже немає шансів захистити титул.

Свій прогноз на переможця АПЛ оприлюднив суперкомп’ютер Opta.

"Манчестер Сіті" — "Ліверпуль". Фото: Reuters

Наразі в АПЛ є головний претендент

Суперкомп’ютер Opta найвищі шанси на титул віддає лондонському "Арсеналу", який нині посідає першу позицію в турнірній таблиці. Ймовірність чемпіонства команди оцінюється в 91,41%.

Значно відстає "Манчестер Сіті" — Opta дає чинному чемпіону 7,09% шансів на підсумкову перемогу. Третім у списку претендентів іде "Астон Вілла" з показником 1,36%.

Поточне становище в турнірній таблиці підтверджує прогнози аналітиків. "Арсенал" очолює АПЛ і випереджає найближчого переслідувача — "Манчестер Сіті" — на шість очок.

"Манчестер Юнайтед" іде четвертим, маючи 44 очки, тоді як Астон Вілла з 47 балами замикає трійку лідерів чемпіонату.

