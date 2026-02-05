Гвардіола може покинути Манчестер Сіті: відомі терміни

Хосеп Гвардіола. Фото: Reuters

"Манчестер Сіті" наразі складно уявити без головного тренера Хосепа Гвардіоли. Однак клубу варто готуватися до змін, оскільки наставник вирішив покинути команду.

Наразі вже відомо, коли Гвардіола може залишити клуб, передає BBC.

Хосеп Гвардіола в матчі ЛЧ з "Галатасараєм". Фото: Reuters

Гвардіола зібрався йти з "Манчестер Сіті"

У керівництві "Манчестер Сіті" немає остаточного розуміння щодо подальшої долі головного тренера.

За інформацією джерела, рішення щодо майбутнього іспанського фахівця планують ухвалити ближче до завершення сезону. При цьому наголошується, що навіть у разі зміни позиції Гвардіоли та його бажання залишитися в клубі продовження чинного контракту, який діє до 2027 року, вважається малоймовірним.

Наразі "Манчестер Сіті" продовжує боротьбу одразу в кількох турнірах. Команда посідає друге місце в турнірній таблиці АПЛ, маючи 47 очок після 24 матчів. Також клуб вийшов до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, пробився до фіналу Кубка англійської ліги та зіграє в 1/16 фіналу Кубка Англії.

Пеп очолює "Манчестер Сіті" з 2016 року й за цей час став найуспішнішим тренером в історії клубу. Під його керівництвом команда шість разів вигравала чемпіонат Англії, двічі здобувала Кубок Англії, чотири рази — Кубок англійської ліги та тричі — Суперкубок Англії. У 2023 році клуб також тріумфував у Лізі чемпіонів, Суперкубку УЄФА та клубному чемпіонаті світу.

