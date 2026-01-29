Гвардіола розповів про паніку Манчестер Сіті через гол Трубіна

Гвардіола пояснив, чому його стривожив гол Трубіна
Головний тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола зізнався, що останні хвилини матчу "Бенфіки" проти "Реала" він дивився разом із гравцями своєї команди прямо в роздягальні.
У той момент "городяни" вже завершили свій матч і чекали розв'язки, від якої безпосередньо залежало їхнє місце в таблиці, повідомляє ESPN.
За словами Хосепа Гвардіоли, напруга різко зросла, коли український голкіпер Анатолій Трубін пішов у штрафний майданчик суперника на останніх секундах. У штабі "Сіті" розуміли, що третій гол "Реала" міг принести нічию та вибити англійський клуб із першої вісімки Ліги чемпіонів.
Один епізод міг перевернути турнірну таблицю
Ситуація залишалася гранично тонкою: "Манчестер Сіті" потребував перемоги "Бенфіки", але при цьому будь-яка помилка могла змінити все. У підсумку лісабонський клуб забив четвертий м'яч, а "Сіті" після своєї перемоги над "Галатасараєм" із рахунком 2:0 фінішував восьмим і напряму вийшов до 1/8 фіналу, уникнувши плей-оф.
"Ми вже були не на полі й не відразу розуміли, що саме потрібно "Бенфіці". Коли воротар пішов уперед, ми просто запитали: "Трубін, навіщо ти це робиш?" Зрештою це виявилося правильним рішенням, і, так, я обов'язково напишу Моурінью", — розповів Гвардіола.
Нагадаємо, олімпійська спортсменка Юлія Левченко тріумфально завершила виступ на турнірі в Німеччині.
Від Кріштіану Роналду вимагають завершити кар'єру в збірній Португалії ще до старту Кубка Світу.
Читайте Новини.LIVE!