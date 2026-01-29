Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Гвардіола пояснив, чому його стривожив гол Трубіна

Гвардіола пояснив, чому його стривожив гол Трубіна

Ua ru
Дата публікації: 29 січня 2026 12:07
Гвардіола розповів про паніку Манчестер Сіті через гол Трубіна
Хосеп Гвардіола під час поєдинку. Фото: Reuters/Andrew Boyers

Головний тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола зізнався, що останні хвилини матчу "Бенфіки" проти "Реала" він дивився разом із гравцями своєї команди прямо в роздягальні.

У той момент "городяни" вже завершили свій матч і чекали розв'язки, від якої безпосередньо залежало їхнє місце в таблиці, повідомляє ESPN.

Реклама
Читайте також:

За словами Хосепа Гвардіоли, напруга різко зросла, коли український голкіпер Анатолій Трубін пішов у штрафний майданчик суперника на останніх секундах. У штабі "Сіті" розуміли, що третій гол "Реала" міг принести нічию та вибити англійський клуб із першої вісімки Ліги чемпіонів.

Анатолий Трубин
Трубін забиває гол. Фото: Reuters/Pedro Nunes

Один епізод міг перевернути турнірну таблицю

Ситуація залишалася гранично тонкою: "Манчестер Сіті" потребував перемоги "Бенфіки", але при цьому будь-яка помилка могла змінити все. У підсумку лісабонський клуб забив четвертий м'яч, а "Сіті" після своєї перемоги над "Галатасараєм" із рахунком 2:0 фінішував восьмим і напряму вийшов до 1/8 фіналу, уникнувши плей-оф.

"Ми вже були не на полі й не відразу розуміли, що саме потрібно "Бенфіці". Коли воротар пішов уперед, ми просто запитали: "Трубін, навіщо ти це робиш?" Зрештою це виявилося правильним рішенням, і, так, я обов'язково напишу Моурінью", — розповів Гвардіола.

Нагадаємо, олімпійська спортсменка Юлія Левченко тріумфально завершила виступ на турнірі в Німеччині.

Від Кріштіану Роналду вимагають завершити кар'єру в збірній Португалії ще до старту Кубка Світу.

спорт Ліга чемпіонів Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола Бенфіка Анатолій Трубін
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації