Гвардіола розповів про паніку Манчестер Сіті через гол Трубіна

Хосеп Гвардіола під час поєдинку. Фото: Reuters/Andrew Boyers

Головний тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола зізнався, що останні хвилини матчу "Бенфіки" проти "Реала" він дивився разом із гравцями своєї команди прямо в роздягальні.

У той момент "городяни" вже завершили свій матч і чекали розв'язки, від якої безпосередньо залежало їхнє місце в таблиці, повідомляє ESPN.

Реклама

Читайте також:

За словами Хосепа Гвардіоли, напруга різко зросла, коли український голкіпер Анатолій Трубін пішов у штрафний майданчик суперника на останніх секундах. У штабі "Сіті" розуміли, що третій гол "Реала" міг принести нічию та вибити англійський клуб із першої вісімки Ліги чемпіонів.

Трубін забиває гол. Фото: Reuters/Pedro Nunes

Один епізод міг перевернути турнірну таблицю

Ситуація залишалася гранично тонкою: "Манчестер Сіті" потребував перемоги "Бенфіки", але при цьому будь-яка помилка могла змінити все. У підсумку лісабонський клуб забив четвертий м'яч, а "Сіті" після своєї перемоги над "Галатасараєм" із рахунком 2:0 фінішував восьмим і напряму вийшов до 1/8 фіналу, уникнувши плей-оф.

"Ми вже були не на полі й не відразу розуміли, що саме потрібно "Бенфіці". Коли воротар пішов уперед, ми просто запитали: "Трубін, навіщо ти це робиш?" Зрештою це виявилося правильним рішенням, і, так, я обов'язково напишу Моурінью", — розповів Гвардіола.

Нагадаємо, олімпійська спортсменка Юлія Левченко тріумфально завершила виступ на турнірі в Німеччині.

Від Кріштіану Роналду вимагають завершити кар'єру в збірній Португалії ще до старту Кубка Світу.