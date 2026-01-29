Видео
Україна
Главная Спорт Гвардиола объяснил, почему его встревожил гол Трубина

Гвардиола объяснил, почему его встревожил гол Трубина

Ua ru
Дата публикации 29 января 2026 12:07
Гвардиола рассказал о панике Манчестер Сити из-за гола Трубина
Хосеп Гвардиола во время поединка. Фото: Reuters/Andrew Boyers

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признался, что последние минуты матча "Бенфики" против "Реала" он смотрел вместе с игроками своей команды прямо в раздевалке.

В тот момент "горожане" уже завершили свой матч и ждали развязки, от которой напрямую зависело их место в таблице, сообщает ESPN.

Читайте также:

По словам Хосепа Гвардиолы, напряжение резко выросло, когда украинский голкипер Анатолий Трубин пошел в штрафную площадь соперника на последних секундах. В штабе "Сити" понимали, что третий гол "Реала" мог принести ничью и выбить английский клуб из первой восьмерки Лиги чемпионов. 

Анатолий Трубин
Трубин забивает гол. Фото: Reuters/Pedro Nunes

Один эпизод мог перевернуть турнирную таблицу

Ситуация оставалась предельно тонкой: "Манчестер Сити" нуждался в победе "Бенфики", но при этом любая ошибка могла изменить все. В итоге лиссабонский клуб забил четвертый мяч, а "Сити" после своей победы над "Галатасараем" со счетом 2:0 финишировал восьмым и напрямую вышел в 1/8 финала, избежав плей-офф.

"Мы уже были не на поле и не сразу понимали, что именно нужно "Бенфике". Когда вратарь пошел вперед, мы просто спросили: "Трубин, зачем ты это делаешь?" В итоге это оказалось правильным решением, и, да, я обязательно напишу Моуринью", — рассказал Гвардиола. 

спорт Лига чемпионов Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Бенфика Анатолий Трубин
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
