Гвардиола может покинуть Манчестер Сити: известны сроки

Хосеп Гвардиола. Фото: Reuters

"Манчестер Сити" сейчас сложно представить без главного тренера Хосепа Гвардиолы. Однако, клубу стоит готовиться к изменениям, поскольку наставник решил покинуть команду.

Сейчас уже известно, когда Гвардиола может покинуть клуб, передает BBC.

Реклама

Читайте также:

Хосеп Гвардиола в матче ЛЧ с "Галатасараем". Фото: Reuters

Гвардиола собрался уходить из "Манчестер Сити"

У руководства "Манчестер Сити" нет окончательного понимания относительно дальнейшей судьбы главного тренера.

По информации источника, решение относительно будущего испанского специалиста планируют принять ближе к завершению сезона. При этом отмечается, что даже в случае изменения позиции Гвардиолы и его желания остаться в клубе продление действующего контракта, который действует до 2027 года, считается маловероятным.

Сейчас "Манчестер Сити" продолжает борьбу сразу в нескольких турнирах. Команда занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, имея 47 очков после 24 матчей. Также клуб вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов, пробился в финал Кубка английской лиги и сыграет в 1/16 финала Кубка Англии.

Пеп возглавляет "Манчестер Сити" с 2016 года и за это время стал самым успешным тренером в истории клуба. Под его руководством команда шесть раз выигрывала чемпионат Англии, дважды завоевывала Кубок Англии, четыре раза — Кубок английской лиги и трижды — Суперкубок Англии. В 2023 году клуб также триумфовал в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.

Напомним, жена защитника национальной сборной Украины Александра Зинченко была шокирована фанами его нового клуба.

Российские хакеры нанесли удар по городам, которые принимают Олимпиаду-2026.

Мирон Маркевич рассказал, что может дать "Лиону" Роман Яремчук.