Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Суперкомпьютер назвал следующего чемпиона АПЛ

Суперкомпьютер назвал следующего чемпиона АПЛ

Ua ru
Дата публикации 9 февраля 2026 12:37
Opta назвала главного фаворита АПЛ: у Ливерпуля почти нет шансов
Матч "Арсенала" против "Челси". Фото: Reuters

Английская Премьер-лига пересекла свой рубикон и определила фаворитов в борьбе за чемпионство. У действующего чемпиона "Ливерпуля" пока почти нет шансов защитить титул.

Свой прогноз на победителя АПЛ обнародовал суперкомпьютер Opta.

Реклама
Читайте также:
Манчестер Сити - Ливерпуль
"Манчестер Сити" — "Ливерпуль". Фото: Reuters

Сейчас в АПЛ есть главный претендент

Суперкомпьютер Opta самые высокие шансы на титул отдает лондонскому "Арсеналу", который сейчас занимает первую позицию в турнирной таблице. Вероятность чемпионства команды оценивается в 91,41%.

Значительно отстает "Манчестер Сити" — Opta дает действующему чемпиону 7,09% шансов на итоговую победу. Третьим в списке претендентов идет "Астон Вилла" с показателем 1,36%.

Текущее положение в турнирной таблице подтверждает прогнозы аналитиков. "Арсенал" возглавляет АПЛ и опережает ближайшего преследователя — "Манчестер Сити" — на шесть очков.

"Манчестер Юнайтед" идет четвертым, имея 44 очка, тогда как Астон Вилла с 47 баллами замыкает тройку лидеров чемпионата.

Напомним, ранее стало известно об участии украинцев в третий день Олимпийских игр-2026.

Бывший игрок киевского "Динамо" и сборной России Олег Саленко мог возглавить клуб из УПЛ.

футбол Манчестер Юнайтед Манчестер Сити Арсенал АПЛ
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации