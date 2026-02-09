Opta назвала главного фаворита АПЛ: у Ливерпуля почти нет шансов

Матч "Арсенала" против "Челси". Фото: Reuters

Английская Премьер-лига пересекла свой рубикон и определила фаворитов в борьбе за чемпионство. У действующего чемпиона "Ливерпуля" пока почти нет шансов защитить титул.

Свой прогноз на победителя АПЛ обнародовал суперкомпьютер Opta.

Сейчас в АПЛ есть главный претендент

Суперкомпьютер Opta самые высокие шансы на титул отдает лондонскому "Арсеналу", который сейчас занимает первую позицию в турнирной таблице. Вероятность чемпионства команды оценивается в 91,41%.

Значительно отстает "Манчестер Сити" — Opta дает действующему чемпиону 7,09% шансов на итоговую победу. Третьим в списке претендентов идет "Астон Вилла" с показателем 1,36%.

Текущее положение в турнирной таблице подтверждает прогнозы аналитиков. "Арсенал" возглавляет АПЛ и опережает ближайшего преследователя — "Манчестер Сити" — на шесть очков.

"Манчестер Юнайтед" идет четвертым, имея 44 очка, тогда как Астон Вилла с 47 баллами замыкает тройку лидеров чемпионата.

