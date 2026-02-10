Цыганык раскритиковал Динамо за отказ показывать матчи

Главный тренер "Динамо" Игорь Костюк. Фото: пресс-служба команды

Киевское "Динамо" приняло решение не транслировать товарищеские матчи на учебно-тренировочных сборах, выбрав закрытый формат подготовки. Клуб ограничился текстовыми обновлениями и последующими обзорами.

"Динамо" объяснило это рабочим этапом подготовки ко второй части сезона и необходимостью сосредоточиться на тактических деталях, но сразу же столкнулось с критикой, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на журналиста Игоря Цыганыка.

Решение "Динамо" вызвало активное обсуждение среди болельщиков и экспертов, поскольку состав команды давно известен, а громких кадровых изменений на сборах не происходит. На фоне ожиданий от команды такой шаг выглядел нетипичным и породило вопросы о целесообразности закрытости в период, когда интерес к клубу особенно высок.

Тренировка "бело-синих". Фото: пресс-служба клуба

Почему решение "Динамо" вызвало споры

Критики отмечают, что в подобных контрольных матчах сложно скрыть что-то принципиально новое, а сам формат закрытых игр лишь усиливает напряжение вокруг старта официальных встреч. В футбольной среде звучит мнение, что подобные меры больше отталкивают аудиторию, чем защищают команду от лишнего внимания. Журналист Игорь Цыганык жестко отреагировал на ситуацию.

"Вы этим решением просто разозлили людей, и создается ощущение, что мы возвращаемся в прошлые десятилетия. Я не понимаю, что именно можно было скрывать в этих матчах, учитывая состав и текущее положение дел. Такие игры нужно показывать, это должно быть органично", — заявил Цыганык.

