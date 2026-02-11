Видео
Динамо готово оформить трансфер юного иностранного защитника

Динамо готово оформить трансфер юного иностранного защитника

Ua ru
Дата публикации 11 февраля 2026 09:17
Динамо усилит оборону перспективным зарубежным футболистом
Президент "Динамо" Игорь Суркис на сборах команды. Фото: пресс-служба клуба

В расположении киевского "Динамо" неожиданно появился потенциальный новичок, который успел заявить о себе уже в первом товарищеском матче. Речь идет о 17-летнем венесуэльском правом защитнике Романе Дэвисе.

Юный футболист уже прибыл в Украину на просмотр, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Sport.ua.

Читайте также:

По информации журналиста Марио Альберто Санчеса, молодой фулбек представляет клуб "Универсидад Сентраль де Венесуела" и имеет опыт выступлений за сборную Венесуэлы U-20. В настоящее время он находится в системе "Динамо" U19, где проходит адаптацию и знакомство с требованиями тренерского штаба. 

Игорь Костюк
Тренер Игорь Костюк и лидер обороны "Динамо" Денис Попов. Фото: пресс-служба клуба

Почему о новичке "Динамо" заговорили сразу

Дэвис уже принял участие в одном контрольном поединке и отметился результативными действиями. На его счету один забитый мяч и одна голевая передача. Для игрока обороны такие показатели в дебютном спарринге стали заметным сигналом и привлекли внимание к его кандидатуре.

О дальнейших перспективах футболиста пока не сообщается, однако в клубе внимательно следят за его прогрессом. Перед возобновлением сезона в чемпионате Украины "Динамо" идет на 4 месте в турнирной таблице. Уже в пятницу, 20 февраля, "бело-синие" примут дома "Рух". 

Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
