Динамо усилит оборону перспективным зарубежным футболистом

Президент "Динамо" Игорь Суркис на сборах команды. Фото: пресс-служба клуба

В расположении киевского "Динамо" неожиданно появился потенциальный новичок, который успел заявить о себе уже в первом товарищеском матче. Речь идет о 17-летнем венесуэльском правом защитнике Романе Дэвисе.

Юный футболист уже прибыл в Украину на просмотр, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Sport.ua.

Реклама

Читайте также:

По информации журналиста Марио Альберто Санчеса, молодой фулбек представляет клуб "Универсидад Сентраль де Венесуела" и имеет опыт выступлений за сборную Венесуэлы U-20. В настоящее время он находится в системе "Динамо" U19, где проходит адаптацию и знакомство с требованиями тренерского штаба.

Тренер Игорь Костюк и лидер обороны "Динамо" Денис Попов. Фото: пресс-служба клуба

Почему о новичке "Динамо" заговорили сразу

Дэвис уже принял участие в одном контрольном поединке и отметился результативными действиями. На его счету один забитый мяч и одна голевая передача. Для игрока обороны такие показатели в дебютном спарринге стали заметным сигналом и привлекли внимание к его кандидатуре.

О дальнейших перспективах футболиста пока не сообщается, однако в клубе внимательно следят за его прогрессом. Перед возобновлением сезона в чемпионате Украины "Динамо" идет на 4 месте в турнирной таблице. Уже в пятницу, 20 февраля, "бело-синие" примут дома "Рух".

Напомним, украинский боксер Александр Усик отказался от карьеры в Голливуде, хотя мог сняться в известном фильме.

Украинские спортсмены добились важных результатов в четвертый день Зимних Олимпийских Игр в Италии.