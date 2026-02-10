Видео
Видео

Динамо неожиданно отказалось от перспективного игрока

Динамо неожиданно отказалось от перспективного игрока

Дата публикации 10 февраля 2026 13:01
Еще один футболист Динамо продолжит карьеру в Заре
Федор Задорожный работает с мячом. Фото: пресс-служба "Динамо"

Перспективный нападающий киевского "Динамо" Федор Задорожный покинул расположение команды и продолжит сезон в луганской "Заре". Футболист будет выступать за новый клуб на правах аренды.

Задорожный рассчитывает получить стабильную игровую практику в новой команде, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на журналиста Сергея Тищенко.

Главный тренер "Динамо" Игорь Костюк не видит 19-летнего форварда в основной обойме команды на текущем этапе. В ближайшие полгода Федор Задорожный будет работать под руководством Виктора Скрипника. 

Федор Задорожный
Федор Задорожный в составе "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

Аренда Задорожного выглядит логичным шагом

В текущем сезоне Федор провел 11 матчей в чемпионате Украины U-19, отметившись тремя забитыми мячами и одной результативной передачей. Контракт нападающего с киевским клубом рассчитан до февраля 2027 года, поэтому аренда рассматривается как возможность для развития без смены прописки.

Форвард ростом 196 см ранее уже успешно выступал за Заря U-19, где в 15 матчах забил 18 голов и отдал семь ассистов. Также в его активе два поединка в составе сборной Украины U-20.  

