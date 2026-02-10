Відео
Головна Спорт Динамо несподівано відмовилося від перспективного гравця

Динамо несподівано відмовилося від перспективного гравця

Ua ru
Дата публікації: 10 лютого 2026 13:01
Ще один футболіст Динамо продовжить кар'єру в Зорі
Федір Задорожний працює з м'ячем. Фото: пресслужба "Динамо"

Перспективний нападник київського "Динамо" Федір Задорожний залишив розташування команди і продовжить сезон у луганській "Зорі". Футболіст виступатиме за новий клуб на правах оренди.

Задорожний розраховує отримати стабільну ігрову практику в новій команді, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на журналіста Сергія Тищенка.

Головний тренер "Динамо" Ігор Костюк не бачить 19-річного форварда в основній обоймі команди на поточному етапі. У найближчі півроку Федір Задорожний працюватиме під керівництвом Віктора Скрипника. 

Федор Задорожный
Федір Задорожний у складі "Динамо". Фото: пресслужба клубу

Оренда Задорожного виглядає логічним кроком

У поточному сезоні Федір провів 11 матчів у чемпіонаті України U-19, відзначившись трьома забитими м'ячами та однією результативною передачею. Контракт нападника з київським клубом розрахований до лютого 2027 року, тому оренда розглядається як можливість для розвитку без зміни прописки. 

Форвард зростом 196 см раніше вже успішно виступав за Зоря U-19, де в 15 матчах забив 18 голів та віддав сім асистів. Також у його активі два поєдинки у складі збірної України U-20.

спорт футбол Динамо Футбол трансфери Заря Луганськ
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
