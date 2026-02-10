Ще один футболіст Динамо продовжить кар'єру в Зорі

Федір Задорожний працює з м'ячем. Фото: пресслужба "Динамо"

Перспективний нападник київського "Динамо" Федір Задорожний залишив розташування команди і продовжить сезон у луганській "Зорі". Футболіст виступатиме за новий клуб на правах оренди.

Задорожний розраховує отримати стабільну ігрову практику в новій команді, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на журналіста Сергія Тищенка.

Реклама

Читайте також:

Головний тренер "Динамо" Ігор Костюк не бачить 19-річного форварда в основній обоймі команди на поточному етапі. У найближчі півроку Федір Задорожний працюватиме під керівництвом Віктора Скрипника.

Федір Задорожний у складі "Динамо". Фото: пресслужба клубу

Оренда Задорожного виглядає логічним кроком

У поточному сезоні Федір провів 11 матчів у чемпіонаті України U-19, відзначившись трьома забитими м'ячами та однією результативною передачею. Контракт нападника з київським клубом розрахований до лютого 2027 року, тому оренда розглядається як можливість для розвитку без зміни прописки.

Форвард зростом 196 см раніше вже успішно виступав за Зоря U-19, де в 15 матчах забив 18 голів та віддав сім асистів. Також у його активі два поєдинки у складі збірної України U-20.

Нагадаємо, спортсмени з різних країн масово скаржаться на якість медалей на Олімпійських іграх.

Український скелетоніст Владислав Гераскевич прокоментував заборону від МОК виступати в спеціальному шоломі.