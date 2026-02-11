Видео
Україна
Главная Спорт В Динамо придумали, как вернуть команду на первое место в УПЛ

В Динамо придумали, как вернуть команду на первое место в УПЛ

Ua ru
Дата публикации 11 февраля 2026 16:21
Костюк рассказал, как Динамо вернется в лидеры УПЛ
Капитан "Динамо" Виталий Буяльский. Фото: пресс-служба клуба

В киевском "Динамо" не скрывают цели снова быть первыми. Главный тренер "бело-синих" Игорь Костюк дал понять, что ключ к возвращению на вершину заключается в ежедневной работе и внутреннему голоду к победам.

Костюк заявил, что игроки уже осознали: право выходить в старте нужно заслуживать каждую неделю, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу "Динамо".

Читайте также:

Тренер чемпионов Украины отметил, что команда живет в режиме постоянной конкуренции. Пять полноценных тренировочных дней формируют характер и ментальность, а без максимальной самоотдачи на занятиях нельзя требовать качества в официальных матчах. Именно это, по мнению наставника, постепенно меняет атмосферу внутри коллектива. 

Руслан Нещерет
Первый номер "Динамо" Руслан Нещерет. Фото: пресс-служба клуба

Ставка "Динамо" на современный футбол

Костюк подчеркнул, что "бело-синие" строят игру на интенсивности и скорости решений. Команда делает акцент на вертикальные атаки, зональную организацию и эффективность в завершающей стадии. При этом тренер не делит футболистов по возрасту. Шанс получают те, кто готов брать ответственность и выдерживать высокий темп.

"Игроки четко понимают, что играть будут лучше. Тренировки происходят пять раз в неделю, а игра одна, и поэтому если в тренировке не будет соревновательной жажды и стопроцентной отдачи, не стоит ее ожидать во время матчей. "Динамо" строит современную модель игры вертикальную зональную интенсивную с акцентом на скорость решений и эффективность", — заявил Костюк. 

Напомним, титулованный боксер Александр Усик отказался от карьеры кинозвезды ради чемпионских поясов. 

У "Ливерпуля" уже летом появится новый главный тренер, клуб завершил переговоры с известным и перспективным специалистом. 

спорт футбол Динамо УПЛ Игорь Костюк
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
